Pierwsze posiedzenie Sejmu i pierwsze zaliczenie Hołowni

Większościowy sojusz Koalicja Obywatelska-Polska 2050,-PSL-Lewica zdecydował się jednak powierzyć Hołowni fotel marszałka, choć w ramach całej kadencji na pół z liderem Lewicy Włodzimierzem Czarzastym, co PiS od razu wykorzystał do ironicznych zwrotów: „panie marszałku rotacyjny”. Fakt, to pewien ewenement w ostatnich 30 latach, bo niemal zawsze do tej pory marszałkiem był przedstawiciel największego sejmowego ugrupowania, a od 18 lat Sejm był kierowany tylko przez przedstawicieli PO albo PiS.

Hołownia już po wyborze na marszałka zapowiedział nowy styl zarządzania Sejmem. Otwarcie go na obywateli, media, a przede wszystkim poszanowanie dla przeciwników politycznych i odcięcie się w tym względzie od zwyczajów z czasów PiS.