O aborcji w Sejmie – bez pośpiechu

Do Sejmu wpłynął w tym tygodniu poselski projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie, pod którym podpisali się posłowie Koalicji Obywatelskiej, zaś marszałek Sejmu skierował dwa projekty Lewicy, złożone w pierwszych godzinach pracy nowego Sejmu (jeden analogiczny do projektu KO, drugi skupiony na depenalizacji przerywania ciąży), do pierwszego czytania. Przyspieszenie? Być może. Przełom? Niekoniecznie.

„Na dziś widać, że nie ma większości do legalizacji. Jest większość do zmiany” – mówił dziennikarzom Donald Tusk, potwierdzając to, co wiadomo od wielu miesięcy: koalicja rządowa w sprawie przepisów dotyczących przerywania ciąży jest podzielona i tym samym projekty, które zakładają legalizację aborcji do 12. tygodnia, są skazane na porażkę. Dziś, jutro i w perspektywie kolejnych miesięcy – nawet jeśli dla Lewicy i dla ogromnej części Koalicji Obywatelskiej jest to trudne do zaakceptowania. Po pierwsze ze względu na przekonanie, że po wyroku TK Julii Przyłębskiej z października 2020 roku tzw. kompromis aborcyjny już nie istnieje (i to nie protestujące wtedy na ulicach kobiety go obaliły, o czym zdają się nie pamiętać przeciwnicy zapowiadanych zmian), po drugie – ze względu na solenne obietnice składane w trakcie kampanii wyborczej.