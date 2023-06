Cud w Amazonii. Rodzeństwo przeżyło katastrofę lotniczą i 40 dni w dżungli

W Kolumbii mówi się, że to cud. Po czterdziestu dniach poszukiwań, w środku dżungli, odnaleziono czwórkę rodzeństwa, które przeżyło katastrofę lotniczą, do której doszło pierwszego maja w Amazonii. Dzieci w wieku 13, 9 i 4 lat oraz prawie 12-miesięczne niemowlę wraz ze swoją mamą leciały awionetką do miejscowości San José del Guaviare – stolicy jednego z największych departamentów w Kolumbii o tej samej nazwie. Rodzina podróżowała do ojca dzieci, Manuela Ranoque, aktywisty społecznego, który uciekł z miejscowości Ararauqara w wyniku gróźb, jakie dostawał od nielegalnych grup zbrojnych. Kiedy pilot zgłosił awarię silnika, było już za późno. Zalesiony teren utrudniał awaryjne lądowanie, a właściwie czynił go niemożliwym. Dodatkowo wiał silny wiatr, który komplikował manewry. Pilot robił wszystko, żeby wylądować na rzece Apaporis, ale samolot rozbił się wśród drzew. Służby wojskowe od...