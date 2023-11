Orędzie prezydenta: Duda wystawia piłkę Morawieckiemu i rozpoczyna walkę o władzę w PiS

Te dwie decyzje pokazują intencje prezydenta. Przede wszystkim chce być lojalny wobec macierzystej partii, czyli wobec PiS. Dzięki temu nie zamyka sobie drogi przed związaniem się w przyszłości z tym ugrupowaniem, a może nawet przed walką o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Powierzenie już dziś misji tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi, politykowi znienawidzonemu w PiS i elektoracie tej partii, mogłoby tę perspektywę mocno utrudnić, jeśli nie w ogóle – zamknąć. Zresztą Duda nawet tego specjalnie nie ukrywał, bo w orędziu dał do zrozumienia, iż woli, żeby to parlament w tzw. drugim kroku wziął na siebie odpowiedzialność za premierostwo Tuska.

Prezydent oczywiście postawił własny polityczny interes ponad interes kraju, bo szybkie wyłonienie rządu, za którym stoi parlamentarna większość, jest w interesie Polski. Może nawet prawdą jest też i to, co mówią politycy obecnej opozycji, że prezydent dał PiS-owi czas, by ugrupowanie mogło posprzątać po własnych złych decyzjach czy jeszcze bardziej wydrenować skarb państwa z pieniędzy. Ale najwyraźniej wyszedł również z założenia, że straty polityczne związane z takim ruchem będą niewspółmiernie małe wobec strat, jakie by poniósł, gdyby w pierwszym kroku postawił na Tuska. Tym bardziej że Duda ma wygodne alibi w postaci parlamentarnej tradycji, o której zresztą też wspomniał w orędziu, iż misję tworzenia rządu otrzymuje kandydat zwycięskiej partii. A tą, przynajmniej matematycznie, jest PiS. To również pozwoli prezydentowi uniknąć politycznej odpowiedzialności za ten ruch w sytuacji, niemal pewnej, że Morawieckiemu misja się nie powiedzie.