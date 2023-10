Jednak Morawiecki? Kogo prezydent desygnuje na premiera

Po konsultacjach u prezydenta żaden z ich uczestników reprezentujących partie opozycyjne nie wiedział, jaką decyzję podejmie Andrzej Duda w sprawie kandydata na premiera. Więcej, nie wiedział tego nawet sam Duda, przynajmniej tak zapewniał w TVN24 jego nowy szef gabinetu, Marcin Mastalerek. Pytanie „co zrobi prezydent” nurtuje wszystkich na scenie politycznej. Próbując na nie odpowiadać, można jedynie spekulować na podstawie mowy ciała uczestników rozmów oraz tego, co depozytariusze tej tajemnej wiedzy mówią między wierszami.

Politycy PiS, którzy poszli na prezydenckie konsultacje na pierwszy ogień, prezentowali urzędowy optymizm. Rzecznik partii Rafał Bochenek przypominał, że zgodnie z konstytucyjnym zwyczajem prezydent powierza pierwszą misję tworzenia rządu kandydatowi zwycięskiej partii, czyli PiS. Sugerował też, że w opozycyjnych partiach, których liderzy we wtorek zgodnie poparli kandydaturę Donalda Tuska na premiera, może dojść do rozłamu i buntu „tylnych rzędów”, skłonnych rzekomo do poparcia gabinetu PiS. Jednak politycy obecnej opozycji absolutnie w to nie wierzą. Przekonują, że PiS nie jest w stanie przekupić lub zastraszyć 18 posłów Trzeciej Drogi (bo to o nich głównie ma chodzić) i jeszcze uzyskać poparcie całego, również 18-osobowego, klubu Konfederacji (który się wcale do tego nie pali). Opozycja twierdzi zresztą, że nie mogliby dostać lepszego politycznego prezentu niż scenariusz, w którym Morawiecki wygłasza exposé i finalnie nie uzyskuje wotum zaufania. To byłby doskonały obraz katastrofy wyborczej PiS.

Podczas rozmowy z samym Tuskiem, któremu towarzyszyli przedstawiciele czterech podmiotów Koalicji Obywatelskiej – Marcin Kierwiński z PO, Adam Szłapka z Nowoczesnej, Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej i Urszula Zielińska z Zielonych, prezydent, według relacji uczestników, nie zdradzał swoich zamiarów, a samo spotkanie odbywało się w tonie „urzędowo-poprawnym”. Sam Tusk już dzień później w Brukseli przyznał jednak, że Duda zapewnił, iż gdyby się okazało, że opozycja ma rzeczywiście większość, nie będzie się wahał w powierzeniu jej kandydatowi misji tworzenia rządu, ktokolwiek to będzie – w tym momencie, według relacji lidera PO, miał się nawet do niego uśmiechnąć. Czy jednak nie jest to tylko myślenie życzeniowe?