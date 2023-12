Noworoczny toast: czego dziś sobie życzymy w rozwibrowanym świecie

A co w nas kiełkuje dzisiaj? Wojna w Ukrainie nie tylko się nie skończyła, ale ostatnio szala niepokojąco zaczęła się przechylać na stronę Rosji. Zachodnia pomoc słabnie, podobnie jak międzynarodowe potępienie dla działań Putina. Trump może znowu zostać prezydentem USA. Dobrze poinformowani politycy i urzędnicy – z Bidenem na czele – zapowiadają, że jeśli Ukraina polegnie, Rosja pójdzie dalej, do któregoś z państw wschodniej flanki NATO. Którego? Pytanie jest retoryczne. Na dodatek w październiku otworzył się kolejny front – na linii Izrael-Palestyna. A wraz z nim przerażająca plątanina etyczna. Kogo poprzeć, za kim się opowiedzieć, jakie zająć stanowisko w tym tragicznym, targanym sprzecznościami koszmarze? Czy to się może wymknąć spod kontroli i rozlać na cały glob?

Oczywiście, nieodłączną składową powyższych rozczarowań jest indukowana nam przez współczesną kulturę niezdolność do wytrzymywania przedłużającej się frustracji. Na każdy problem odruchowo reagujemy fantazją, że się go uda szybko i łatwo rozwiązać. Na każde okrucieństwo i cierpienie – pragnieniem opisania go w kategoriach manichejskich. Złożoność, długotrwałość, niejednoznaczność – tego się w dzisiejszym świecie najbardziej boimy, są to bowiem jakości, których ten świat nie toleruje. Dlatego raz po raz stajemy wobec nich całkiem bezradni. Ale dziś – na przełomie grudnia 2023 i stycznia 2024 r. – nawet odrobinę tego infantylnego entuzjazmu i kompulsywnej potrzeby upraszczania trudno z siebie wykrzesać.

Być może to dobrze – oszczędzi nam to kolejnych, dotkliwych rozczarowań. Ostatecznie, jak uczy psychoanaliza, czasami realna zmiana staje się możliwa dopiero, kiedy człowiek porzuci na nią wszelkie nadzieje. Czy to jest właśnie ten przypadek? Cóż, przekonamy się w przyszłym roku.