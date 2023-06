Nie powinnam była. Mamy masę takich wspomnień

Ilu rzeczy nie powinnam była? To zdanie mogłoby być refrenem najlepszych wakacji, figli ze znajomymi, przygód, które pamięta się na zawsze. Testowania granic, zaufania do obcych, szczęśliwych kolei losu. Dobrze się skończyły, więc nikt się nie przyczepi.

Tamtego późnego popołudnia nieopodal hiszpańskiego miasta Huesca nie powinnaś była nawet myśleć o jechaniu sama autostopem. Sytuacja jak z kryminalnego filmu, zwłaszcza że zanim ktoś się zatrzymał, już zmierzchało. Trzech chłopaków w twoim wieku, materiały budowlane, oni utytłani i z piwkiem. Wsiadłaś do furgonetki, trochę się zawahałaś. Już widziałaś, co napiszą w policyjnej kronice. Ale z drugiej strony – dobrze patrzyło im z oczu, a przecież jazda autostopem to sztuka czytania oczu. Rozmowa z pomocą słowniczka nie składała się za bardzo, chciałaś zagrać bezpiecznie, żeby wysadzili cię po drodze i nie widzieli, na którym...