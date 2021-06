Namibia: Cena zbrodni

Do ludobójczej zbrodni doszło na początku XX stulecia w dzisiejszej Namibii, nazywanej wówczas po prostu Afryką Południowo-Zachodnią. Podczas rozbioru kontynentu dokonanego przez europejskie mocarstwa w 1884 roku na kongresie w Berlinie, Afryka Południowo-Zachodnia została przyznana Niemcom.

Tysiące niemieckich osadników ściągnęło tu skuszonych obietnicą bezkresnych farm, przebogatych łowisk i diamentowych pól. Na potrzeby osadnictwa przybyli z Niemiec kolonialni zarządcy odbierali najlepsze grunty, pastwiska i stada tubylczym ludom. W 1904 roku obrabowani z własności i pozbawieni środków do życia pasterze Herero, a po nich także myśliwi Namowie, przezywani przez białych Buszmenami lub Hotentotami, podnieśli przeciwko przybyszom zbrojny bunt. Do stłumienia rebelii Niemcy posłali specjalny korpus ekspedycyjny pod dowództwem generała Lothara von Trothy, który utopił właśnie we...