Nadgodziny to plaga w polskich firmach. Teraz weźmie się za nie TSUE

Od lat plasujemy się w ścisłej czołówce najbardziej zapracowanych populacji w Unii Europejskiej. Potwierdza to także świeżo opublikowany raportu „Nadgodziny 2023” przygotowanego przez firmę doradczą Hays wraz z kancelarią Baker McKenzie. Wynika z niego, że dodatkowe godziny bierze, a raczej brać musi 85 procent polskich pracowników biurowych. Najczęściej dotyczy to prezesów i właścicieli firm (96 proc.) oraz osób na stanowiskach dyrektorskich (94 proc.) i kierowniczych (90 proc.). Im niżej w firmowej hierarchii, tym mniej pracowników bierze nagdodziny, choć nawet wśród juniorów robi to 60 procent. Tak dużą dysproporcję wytłumaczono z jednej strony różnicą pokoleniową (na najwyższych szczeblach wciąż dominują urodzeni w latach 1961-1995, mniejszość stanowi zaś generacja Z, która nie jest skłonna poświęcać czasu wolnego na pracę), z drugiej zaś wciąż powszechnym brakiem umiejętności delegowania zadań przez osoby pełniące kluczowe stanowiska.

W badaniu wzięło udział 1500 osób z 12 różnych branż. Najwięcej nadgodzin bierze się, cytując raport, „w sektorze badań i rozwoju, telekomunikacji, inżynierii, energetyki oraz marketingu, PR i komunikacji. Takie odpowiedzi nie powinny jednak budzić większego zdziwienia, bowiem wymienione obszary nierzadko wymagają dynamicznej, mniej usystematyzowanej pracy bądź kontaktu z odbiorcą czy klientem w niestandardowych godzinach”.

Co prywatne, co służbowe

Niemal co drugi pracownik w Polsce spędza po godzinach w biurze do pięciu godzin tygodniowo. Aż 28 proc. musi odsiedzieć w skali tygodnia od sześciu do 10 godzin ekstra, a co dziesiąty - od 11 do 15 godzin tygodniowo. Aż 68 proc. ankietowanych twierdzi, że zdarza się im pracować nawet w weekendy i święta. Znamienne jednak, że za nadgodziny - jak pokazuje badanie - jesteśmy gotowi uznać także odpisanie na służbowy mail po wyjściu z pracy (odpowiedziało tak 78 proc. badanych biorących nadgodziny) czy odebranie służbowego telefonu (65 proc.). Dla co drugiego polskiego pracownika biurowego nadgodzinami są również służbowe imprezy i szkolenia w czasie wolnym, a 42 proc. uważa za nie czas przeznaczony na podróże służbowe. Są też tacy (24 proc.), którzy pracę w nadgodzinach dostrzegają w organizowanych przez pracodawcę imprezach integracyjnych, a nawet dojazd do pracy (15 proc.).