Sprawnego z orzeczeniem szukam

Stanowisko: pracownik ochrony fizycznej. Zakres obowiązków: ochrona zakładu. Zmianowość: dwie zmiany. Liczba godzin pracy w tygodniu: 40. Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN. Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, sprawność fizyczna i umysłowa”. To treść opublikowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu oferty w jednej z ponad pięćdziesięciu spółek Grupy Impel. Czyli trzeba być niepełnosprawnym, ale sprawnym.

Warunki pracy chronionej

Impel to nie jedyna firma ochroniarska, która zatrudnia pracowników ochrony z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, czyli – zgodnie z przepisami – osoby „niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej” i wymagające pomocy innych.

– Przyjmujemy tylko kandydatów z orzeczeniami, najchętniej o stopniu znacznym –...