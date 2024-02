Miejsce, w którym się śni. Historia śląskiego undergoundu

W aktywności Śnialni śląskość, rozumiana jako odmienny niż w innych częściach Polski etos, mikstury etniczne, różnorodność – ma też wymiar praktyczny. Doświadczenia Halora z wydawaniem pojedynczych egzemplarzy książek zaowocują wydawniczą działalnością Śnialni. Pierwsze publikacje, które powielają i rozprowadzają wśród znajomych, to „Psychologia i alchemia” Junga oraz „Kowale i alchemicy”.

Przez dom na Piastowskiej przewijają się pierwsi polscy hipisi, wraz z nimi pojawiają się nowe inspiracje – psychodeliczna muzyka i lektury. Członkowie Kręgu zaczynają też eksperymenty ze środkami rozszerzającymi świadomość, w tym z LSD, przemycanym dla nich przez znajomych z Zachodu.

„Z”, Zen

Broll tłumaczy z niemieckiego książkę „Trzy filary zen” Philipa Kapleau, która trafia na Piastowską latem 1967 r., przysłana przez znajomego z Berkeley.

Chiński buddyzm chan, z którego wyrósł budzący duże zainteresowanie w kręgach kontrkulturowego Zachodu japoński buddyzm zen, dociera do Polski drogą okrężną – właśnie przez Stany. Od grudnia 1971 r. w Miejscu rozpoczynają się oparte na tej lekturze cotygodniowe spotkania połączone z medytacją. Dzięki pomocy poznanej przez wspólnych znajomych buddystki, która praktykowała w ośrodku u Kapleau, Urbanowiczowie zdobywają jego francuski adres i piszą list. Dostają odpowiedź i stosowną literaturę. Pracownia przy Piastowskiej przekształca się w miejsce medytacji, przy wejściu do niej stają dwie figury strażników Dharmy, zwykle umieszczane przy świątyniach buddyjskich. Do Katowic zaczynają zjeżdżać na praktykę – sesje połączone z medytacją – goście z Warszawy, Krakowa i Wrocławia. Członkowie Kręgu, teraz przeradzającego się w pierwszą w Polsce sanghę, zaczynają też wydawać poświęcony buddyzmowi periodyk i książki o tej tematyce.

Najbardziej zaangażowany wydaje się Urbanowicz. W 1975 r. spełnia się jego marzenie: do Polski przylatuje sam Kapleau i namaszcza go na lidera Koła Zen, które składa do władz wniosek o formalną rejestrację jako związek wyznaniowy.

„W”, Wolność

Z końcem lat 70. członkowie sanghi, tłumacząc kolejną książkę Kapleau, przypadkowo nabierają podejrzeń co do jego autorytetu. Wychodzi na jaw, że ich mistrz nie ukończył formalnego treningu zen, zaliczając jedynie około jednej trzeciej koanów obowiązujących w tej linii nauczania, i w związku z tym nie miał prawa działać jako nauczyciel. Początkowo Urbanowicz i część Koła Zen próbują utrzymać sprawę w tajemnicy, by nie zachwiać grupą, ale na dłuższą metę okazuje się to niemożliwe. Kryzys dotyka też gospodarzy Piastowskiej w osobistym wymiarze: małżeństwo Urbanowiczów rozpada się, gdy Urszula odkrywa kolejny romans męża – tym razem z inną członkinią wspólnoty. Biorą szybki rozwód.

W tym czasie rozpada się też Krąg – drogi gospodarzy poddasza i trójki Ślązaków stopniowo rozchodzą się. Waniek i Halor odkrywają mistyczny krajobraz Sudetów, który na dobre zagości teraz w ich twórczości, wchodzą na nowo głębiej w pasje porzucone przez Urbanowicza na rzecz buddyzmu – Jung, alchemia, ezoteryzm. Broll, która do końca życia – mimo opuszczenia katowickiej wspólnoty – pozostanie wierna buddyjskiej praktyce, przenosi się do Przesieki na Dolnym Śląsku, gdzie już wcześniej osiedliła się społeczność wywodząca się z pierwszej grupy zen. Urbanowicz zaś wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, gdzie przyznano mu stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. Gdy po trzynastu latach wróci na Piastowską, przekształci ją w laboratorium rozmaitych praktyk alchemiczno-artystycznych, utrzymanych w atmosferze zabawy. Będzie tam niepodzielnie królował, niczym władca otoczony coraz młodszym dworem, podtrzymującym jego siły witalne.