Lazurowe Wybrzeże nad Bałtykiem

Wyobraźmy sobie, że jest rok 1901, mieszkamy w Warszawie i szykujemy się na wakacje nad morzem. Nie pojedziemy do żadnych Zoppotów czy innych pruskich kurortów, bo sprzeciwiamy się działaniom Hakaty, która germanizuje Polaków pod tamtejszym zaborem. Wybieramy zatem jedyny kurort, który był kiedyś w Rzeczypospolitej i nie znajduje się w Cesarstwie Niemieckim: to włączona do Rosji Połąga, zwana też po litewsku Palangą.

Kartkujemy folder przygotowany przez Ignacego Świętochowskiego, miejscowego lekarza. Opisy walorów zdrowotnych zgłębimy potem. Najpierw policzmy, ile to kosztuje. „Miesięcznie od osoby za pokój z całodziennym utrzymaniem i obsługą” przy „zakładzie kąpielowym” zapłacimy 75 rubli plus na te dni „obiady z czterech potraw” za 22 ruble (dzieci płacą połowę). A skoro będziemy musieli sami przygotowywać sobie śniadania, cenne są informacje Świętochowskiego, który podaje...