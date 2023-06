Bitwa pod Cedynią: Jak Piast pogromił Sasów

Dla margrabiego Hodona, ­władcy jednej ze wschodnich prowincji (marchii) należących do Świętego Cesarstwa Rzymskiego, musiał to być najgorszy dzień w życiu: 1051 lat temu, 24 czerwca 972 r., nie tylko stracił prawie całą swoją armię, ale musiał ratować się haniebną ucieczką, zostawiając na śmierć resztki swojej konnicy. Wojowniczy margrabia łużycki aż do końca życia (a zmarł dopiero 21 lat później) nigdy już nie odważył się zaatakować państwa Polan.

Wśród konnych, którym udało się ujść z rzezi, był także rycerz Zygfryd. Ocalał na szczęście dla wiedzy historycznej potomnych – urodzony trzy lata później jego syn Thietmar, późniejszy biskup Merseburga i autor kroniki tamtych czasów, w oparciu o przekaz ojca wspomniał o tej bitwie rozegranej pod miejscowością, której nazwę zapisał jako Cidini, a którą historycy identyfikują z Cedynią nad Odrą. Zapiski Thietmara na ten temat były...