Kupa na Evereście. Na najwyższej górze świata zaczął się sezon ataków szczytowych

Ponad 2500 osób tłoczy się w bazie na morenie lodowca Khumbu, by stanąć na szczycie Everestu, Lhotse, Nuptse czy Pumori. Są tam jeszcze obsługujący ich kucharze, tragarze, sanitariusze, masażyści i spece od łączności.

Szansę na miano „summitera” wraz z dyplomem potwierdzającym wejście na szczyt ma w przypadku Mount Everest statystycznie niespełna co piąty atakujący. Na drodze klasycznej – wiodącej najpierw chybotliwą sekcją czołową lodowca Khumbu, potem przez nagrzany słońcem Kocioł Zachodni (czasami zwany przez to prześmiewczo Zachodnim Grillem) i wreszcie zboczami Lhotse aż do Przełęczy Południowej, skąd koło północy śmiałkowie ruszają do ostatniego ataku – czyhają nie tylko szczeliny i lawiny. Z gry o szczyt jako pierwsi zawsze odpadają najsłabiej przygotowani kondycyjnie. Już kilka pierwszych godzin podejścia do obozu pierwszego w Kotle Zachodnim, pomiędzy trzeszczącymi serakami i pośród głębokich szczelin, potrafi zniszczyć fizycznie i psychicznie kogoś, kto uważał, że przygotowania do wyprawy na Everest można sprowadzić do dokonania przelewu organizującej ją agencji i zakupu stosownego sprzętu. Wbrew logice, takich śmiałków każdego roku pojawia się pod Everestem po kilkudziesięciu. Bywa i tak, że przed wejściem na lodowiec szerpańscy przewodnicy pierwszy raz pokazują im, jak włożyć raki, i tłumaczą, co robić z „małpą” służącą do asekuracji na linach poręczowych. Inni z kolei próbują skracać sobie czas niezbędnej aklimatyzacji śpiąc jeszcze w domach w namiotach hipoksyjnych, imitujących warunki panujące powyżej 5 tysięcy metrów nad poziomem morza. Z różnym skutkiem. Czasami tragicznym.