Kultura w skrócie

NAGRODY FESTIWALU OFF CAMERA

„Kobieta na dachu” Anny Jadowskiej otrzymała Nagrodę Publiczności. „Chleb i sól” Damiana Kocura – Nagrodę FIPRESCI, a Klaudia Śmieja- -Rostworowska, producentka filmu „The Silent Twins” – nagrodę Female Voice. Rozmowy z twórcami tych filmów znajdą Państwo w naszym archiwum na TygodnikPowszechny.pl. Krakowską Nagrodę Andrzeja Wajdy zdobył film „Do You Love Me?” Toni Noyabrovej.

ZASKOCZYĆ MALKOVICHA

Jednym z gości Off Camery był John Malkovich. Aktor, reżyser, a czasem i projektant ubrań, w czasie wolnym odwiedził Cricotekę. „Niełatwo mnie zaskoczyć” – mówił w rozmowie z Interią, ale o wizycie w muzeum Kantora powiedział: „To było fantastyczne, jak odkrycie zupełnie nowego świata”.

PREMIERA

Ukazała się gra wideo/interaktywny reportaż „We. The Refugees. Ticket to Europe” polskiego studia Act Zero. Zainspirowana...