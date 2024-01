Kto ty jesteś. „Polak” J.M. Coetzeego: powieść o ograniczeniach języka

Powiedzieć, że jest alter ego Coetzeego to jakby sprasować w jednolitą papkę wiele warstw jej fikcyjnej egzystencji. Costello jest niepokorną kopistką i poprawiaczką klasyki literatury, metapisarką. Ona przepisuje „Ulisessa” Joyce’a, oddając głos Molly, Coetzee pisze na nowo dzieje Robinsona Crusoe w „Foe” albo życie Jezusa w tryptyku wydanym parę lat przed „Polakiem”. Costello i Coetzee jednym głosem domagają się poszanowania życia zwierząt, by ocalić człowieczeństwo. Jednak stawką nie jest indywidualne zbawienie, ale odkupienie samej literatury, która zamiast przekraczać ograniczenia epoki, zwykle je uświęca.

Wybierając na swoją rzeczniczkę starszą kobietę, Coetzee zdaje się mówić, że literaturą jest też życie pisarza. Odarcie go z fikcji wymaga odejścia od sztywnych ram płci, wieku, pochodzenia i języka. Poprzez Costello i Witolda pisarz mógłby powiedzieć więcej. Jednak Costello nie umie efektownie wygłaszać tekstu, a pianiście brak swobody w wysławianiu się w obcym języku. W 2003 roku Akademia Szwedzka doceniła Coetzeego za „analityczną błyskotliwość i wymowne dialogi”. Tych ostatnich w „Polaku” właściwie nie ma. Dlaczego?

Życie po przełomie

Odpowiedź znajduje się być może w eseistyce tego autora. W zbiorze „Późne eseje”, zbierającym teksty z lat 2006-2017, przygląda się pisarzom, którzy będąc długo na firmamencie, stają przed wyborem – spaść z niego czy kopiować siebie z dawnych lat. Jeden z esejów poświęcony jest poezji Zbigniewa Herberta, wiernej zasadom, które postawił przed nią poeta, a wyczerpanej w nowych, potransformacyjnych czasach.

Etap dojrzałego przełomu można nazwać za Teodorem Adornem i Edwardem Saidem późnym stylem, albo – jak sugeruje Coetzee – zanikiem intensywności i majorowego tonu. Jest tu też tekst o powieściach Philipa Rotha z cyklu „Nemesis”. Chwali ich kunszt i inteligencję, ale dodaje, że „czytelnik nie czuje, by twórczy płomień buzował w nich z pełną siłą lub by autor faktycznie zmagał się z materiałem”. Czyżby to samo przytrafiło się ostatniej powieści Coetzeego? Obcuje się z nią jak z nokturnem, jedną z wielu wariacji na temat nadchodzącej nocy.

„Stary człowiek w brzydkim mieszkaniu, zgarbiony nad maszyną do pisania, usiłujący tchnąć życie w swoje marzenie o miłości z pomocą sztuki, w której daleko mu do mistrzostwa” – tak Beatriz widzi Witolda ostatni raz, w trakcie spontanicznej wizyty w Warszawie. Ten chłodny, antyromantyczny romans kończy się słabą rywalizacją między żałobą po miłości i odmową przeżywania tej żałoby.

Ale kilka scen zostanie na dłużej. Jak podszyta eleganckim sarkazmem scena kolacji w Barcelonie, w towarzystwie dobrze wychowanych mieszczan, którzy serwują Witoldowi zestaw pytań obowiązkowych o ponadczasowość muzyki Chopina i o… Jana Pawła II (przecież o kim innym można rozmawiać z Polakiem). I konia z rzędem temu, kto odgadnie, co Witold miał na myśli, pisząc do Beatriz, że „»Przyjaciel rodziny« to znana polska powieść. Mówi się, że to polski »Werter«”.

J.M. Coetzee „Polak”, przeł. Aga Zano, Wydawnictwo Znak, Kraków 2024