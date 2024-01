Kobiety bezdomne. Czy są skazane na swój los?

Tak zrodził się pomysł na świetlicę. Miejsce udało się wydzielić w budynku należącym do poznańskiego Caritasu, który prowadzi przy ulicy Krańcowej ogrzewalnię, łaźnię i schronisko dla osób bezdomnych.

– „Niezbędniki menstruacyjne” są jak wędka, próbujemy na nią „złapać” panie, które są poza systemem. I to też nie jest tak, że wchodzimy do pustostanu czy na działkę, podajemy saszetkę i na tym koniec. Staramy się zostać na dłużej, porozmawiać, zwłaszcza o kwestiach typowo kobiecych. Zaczynamy od naszego niezbędnika, a kończymy na rozmowach, podczas których panie mówią nam o swych ulubionych kolorach czy książkach – przekonuje pomysłodawczyni świetlicy.

Jesteś nic niewarta?

Spotkania w świetlicy odbywają się od września 2023 r., co dwa tygodnie, we wtorki, podobnie jak w Warszawie, w formie dyżuru w godzinach 12–17. Na pierwsze spotkanie przyszło siedem kobiet, na ostatnim przedświątecznym było ich już dwanaście. Świetlicę prowadzi Małgorzata Skała – innowatorka społeczna, terapeutka zajęciowa, oraz Anna Michalak, która zajmuje się coachingiem. Kobiety mogą tu zadbać o siebie i dobytek, wypić kawę lub herbatę czy wziąć udział w zajęciach. Przedział wiekowy jest spory. Najmłodsza uczestniczka miała 18 lat, a najstarsza 65. Pierwsze spotkanie, jak podkreśla Małgorzata Skała, było kluczowe. Przyszły na nie kobiety, które dowiedziały się, że można się na świetlicy umyć, w bezpiecznej przestrzeni, bez obecności mężczyzn.

– Wiedziałyśmy, że to bardzo ważne spotkanie, bo jeśli im się nie spodoba, to już nie wrócą. Na pierwszym były kolorowanki antystresowe i dużo rozmów o emocjach, a po tych kilku godzinach zapytałyśmy panie, czy taka forma zajęć im odpowiada. Wtedy jednak one zupełnie nie umiały wyrazić opinii. To było tak inne, tak nietypowe w ich codzienności, która jest skoncentrowana na zdobyciu czegoś do jedzenia i znalezieniu bezpiecznego miejsca do spania… Jednak wróciły na kolejne zajęcia. Kobiety, które otrzymały od nas niezbędniki, też wróciły, ale z myślą, żeby dostać nowy „wkład”. Wtedy jednak panie, które są z nami od początku, zachęciły je, żeby zostały. I faktycznie, powoli zaczęły dołączać do zajęć – opowiada Małgorzata Skała. – Zależało mi też, by panie miały poczucie, że są ważne, a rzeczy, które tu mamy, są dla nich. Mamy m.in. serwis kawowy z prawdziwej porcelany, który kupił nam Caritas, i duży wybór kaw oraz herbat. Na ulicy często jest tak, że osoby w kryzysie dostają herbatę w plastikowym kubku, już posłodzoną, i nikt ich nie pyta, jaką lubią. Dlatego tutaj postawiliśmy na indywidualne podejście, ono jest dla mnie ważne.

W świetlicy odbywają się także różne zajęcia, na przykład „Teatr przy stole”. To forma aktywizacji, podczas której kobiety wspólnie kreują opowieść, przyjmując role wylosowanych bohaterek, i same decydują o tematyce gry, jej losach oraz zakończeniu. Było też „drzewko wdzięczności”. Posłużyła za nie narysowana choinka, na której kobiety przypinały karteczki z tym, za co są w tym roku wdzięczne. Fantastyczną zabawą okazały się również zajęcia taneczne – salsa solo.

Dlaczego Małgorzata Skała zdecydowała się stworzyć świetlicę tylko dla kobiet? – Zauważyłam, że na ulicy mężczyźni trzymają się razem, tworzą grupki, a kobiety nie nawiązują relacji między sobą. W większości przypadków zawiązują relację z partnerem, który staje się ich „opiekunem”. Gdy rozdawałyśmy „Niezbędnik menstruacyjny”, niektórzy partnerzy kobiet cały czas krążyli koło nas, wprowadzając nerwową atmosferę i dopytując, o czym tak długo rozmawiamy. I prawie żadna z tych kobiet nie przyszła do nas do świetlicy.

Zjawisko to ilustruje dobrze przykład z innego miasta, gdzie na jednym ze spotkań pojawiła się młoda dziewczyna, pomieszkująca na działkach. Przyszła, aby wymienić „wkład” do niezbędnika. Chciała szybko odejść, ale terapeutki ją zatrzymały i zachęciły do obejrzenia, co dzieje się na zajęciach. Okazało się, że ma partnera, który mieszka w mieszkaniu, a do niej przychodzi tylko „na spotkania intymne”. Nigdy nie zaproponował jej, aby z nim zamieszkała, ani nie zaoferował żadnej innej pomocy, wręcz przeciwnie. Powtarzał jej, że jest głupia, nic niewarta, że do niczego się nie nadaje. I nagle podczas spotkania cała grupa kobiet zaczęła jej mówić, że to absolutnie nie jest prawda, że nie może dłużej dać się krzywdzić, że jest odważna, bo tutaj przyszła. Grupa stała się dla niej wsparciem, wzmocniła ją, namówiła do zapisania się do lekarza, do urzędu pracy.

Stanąć na nogi, by odejść

Jedna z uczestniczek świątecznego spotkania w Fundacji Daj Herbatę odpowiada, że przyprowadzili ją tutaj jakieś dwa lata temu jej bezdomni znajomi. – Potem była przerwa, kiedy nie przychodziłam, ale znów wróciłam. Zawsze można wrócić i to jest ważne. Lubię na naszych spotkaniach zajęcia manualne. Jestem wtedy zadowolona, wyciszam się, czuję spokój. Dla kobiet potrzebne jest też takie miejsce, gdzie można się spokojnie wykąpać i po prostu nic się nie dzieje. Wiem, że na pewno nie wejdzie tu nagle jakiś pan, więc jest bardzo dobrze.

Jej koleżanka dodaje: – Dla mnie najważniejsze są spotkania z terapeutką od uzależnień – dają mi satysfakcję, dużo spokoju, wyciszam się po takiej rozmowie.

Pani Izabela, korzystająca ze spotkań w świetlicy w Poznaniu, podkreśla też istotę społeczności kobiecej: – Samo towarzystwo, rozmowy dają nam to, że można się otworzyć, można się wyrazić, przemyśleć pewne sprawy i podjąć potem lepsze decyzje. Na ulicy jestem wśród nieznajomych, a rozmowy są powierzchowne, wciąż o tych samych problemach. To jest dołujące. Na spotkaniach w świetlicy możemy pomyśleć o czymś innym, to jest odskocznia od naszych problemów. Jak ktoś jest bez domu długo, to zapomina, jak to jest normalnie żyć. Ale przecież to są osoby, które kiedyś normalnie żyły i trzeba przypomnieć im o tym.

W ostatnich latach coraz więcej organizacji pozarządowych dostrzega różnice, jakie istnieją między kobietami i mężczyznami w kryzysie bezdomności i chce tworzyć zindywidualizowane plany dla konkretnych grup. Takie zadanie stawia przed sobą również Małgorzata Skała: – Większość programów i działań pomocy osobom w kryzysie bezdomności jest skoncentrowana na mężczyznach, bo to oni stanowią większość. Chciałabym wypracować nowy system, który pokaże kobietom konkretną ścieżkę wychodzenia z bezdomności. I najważniejsze, żeby powstawał on w konsultacji właśnie z tymi kobietami. To jest misja moja i Stowarzyszenia Ziarno Dobra.

Agnieszka Jaskulska z warszawskiej Fundacji Daj Herbatę dodaje: – Chciałam, żeby kobiety w kryzysie bezdomności zaczęły być widoczne, aby móc przywrócić im godność, kobiecość, poczucie własnej wartości, ale też pomóc im zrozumieć, że mogą o sobie samostanowić, że przemocowy partner nie musi być jedynym wyjściem. Żeby poszły po pomoc, zrozumiały, że mają siłę, aby stanąć na nogi. Dopóki one będą myślały o sobie źle, z takiej relacji nigdy nie wyjdą. Marzę, żeby nasze beneficjentki zrozumiały, iż są wspaniałymi kobietami i zasługują na szacunek, i to niezależnie, jakie są ich historie.