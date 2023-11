Komisje śledcze – zadanie trudniejsze, niż się wydaje

Donald Tusk wystąpił po raz pierwszy na konferencji prasowej w nowej roli – lidera większości parlamentarnej. Złożył kilka ważnych deklaracji, zarazem dokonał zręcznego uniku w związku z głosowanymi w Parlamencie Europejskim nad zmianami traktatowymi UE, wobec których PiS wszczął ofensywę polityczną. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego zaakceptowanie w Parlamencie Europejskim propozycji zmian traktatowych będzie grozić utratą niepodległości Polski. PiS zaproponował podjęcie uchwały w tej sprawie.

Do niczego takiego w Sejmie nie doszło. Tusk zapowiedział, że polscy europosłowie PO, związani z Europejską Partią Ludową, będą głosować przeciwko rekomendowanym zmianom, bo idą one zbyt daleko. Jeśli ktoś miałby się w tej sprawie wypowiedzieć, to cały naród – w referendum.

Większość sejmowa nie uległa presji odchodzącej partii władzy i skupiła się na czymś innym – planie powołania trzech komisji śledczych – najpierw w sprawie wyborów kopertowych, a do końca roku jeszcze w sprawie inwigilacji osób publicznych przy użyciu Pegasusa oraz w kwestii afery wizowej.

Ich powołanie KO, Trzecia Droga i Lewica zapowiadały w swoich kampaniach. Na pewno jest to niezbędne, ale nowa koalicja musi uważać, bo komisje są instrumentem ryzykownym. Mają największą siłę wtedy, gdy zajmują się aktualnie rządzącymi. Dotąd były tylko trzy takie przypadki – to pierwsza, legendarna już komisja ds. afery Rywina z lat 2003-04, komisja ds. Orlenu z tej samej kadencji Sejmu, a także komisja ds. afery hazardowej z lat 2009-10. Dziś właśnie te komisje są najlepiej wspominane. Mało kto natomiast pamięta komisje powoływane przez większą rządzącą, by rozliczać poprzedników, takie jak komisja naciskowa, mająca badać nieprawidłowości pierwszych rządów PiS czy komisja ds. śmierci Barbary Blidy z tego samego Sejmu VI kadencji (2007-11) albo komisje ds. afery Amber Gold czy VAT, istniejące w zdominowanym przez PiS Sejmie VIII kadencji (2015-19).