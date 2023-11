Kapłaństwo nie dla kobiet. Watykan negocjuje z Niemcami i wyznacza czerwoną linię

Z listu Sekretarza Stanu wynika także – co warto zauważyć – że Watykan rozpoczął z niemieckimi biskupami negocjacje (a nie jest to częsta praktyka). Kard. Parolin wspomina „o kontynuacji podjętego dialogu”. Wiadomo, że dwa takie spotkania już się odbyły (w lipcu i październiku), kolejne trzy zapowiedziano na wiosnę. Co może oznaczać, że Stolica Apostolska dopuszcza realizację pozostałych niemieckich pomysłów – choćby takich, jak dobrowolny celibat czy diakonat kobiet.