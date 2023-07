Jestem wściekła

Napisałaś tę książkę dla nas czy dla siebie? – pytam Tośkę Szewczyk, autorkę książki „Nie umarłam”, bo właściwie nie wiem, jak zacząć. Tośka to pseudonim, autorka chce pozostać anonimowa, prosi czytelników, by jej nie szukać, nie domyślać się. Zbyt wiele wycierpiała. Zgadza się jednak na rozmowę z „Tygodnikiem”.

– A muszę wybrać jednego adresata? Pisałam i dla siebie, i dla innych – odpowiada spokojnie. – Pisanie jest dla mnie terapeutyczne, układa mi w głowie. Pisałam też ze względu na Pana Boga i Ewangelię, ze względu na ludzi, którzy mogą potrzebować usłyszeć Ewangelię w podobnych doświadczeniach. Zbigniew Nosowski namówił mnie, żebym napisała jeszcze kalendarium procesu i list do biskupów, i okazało się, że piszę to też, żeby wyrazić swoją złość w stosunku do całej struktury.

Dwanaście scen

„Nie umarłam” opowiada o molestowaniu, które rozpoczyna się, gdy...