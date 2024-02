Jeden na trzech nastolatków pali codziennie. Wyniki badań w szkołach

Jak się nie ma, co się lubi…

Na początek ważne zastrzeżenie: to nie były profesjonalne badania na reprezentatywnej grupie młodych Polaków. Uczniowie szkół, w których stowarzyszenie prowadziło warsztaty edukacyjne, wypełniali ankiety, z których przy opracowywaniu wyników wzięto pod uwagę 342.

Tak, można mieć zastrzeżenia i do metodologii, i do liczby odpowiedzi. Problem w tym, że jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma – a my, jak komentowali eksperci podczas dyskusji towarzyszącej prezentacji wyników tych badań, nie mamy nic innego. Organizacje pozarządowe zwracały się jeszcze w poprzedniej kadencji do ministerstw o przeprowadzenie badań ogólnopolskich na temat palenia i wapowania (czyli używania e-papierosów) wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ale odpowiedź nie nadeszła. Być może impuls dla decydentów w tej sprawie będzie najcenniejszym efektem zaprezentowanych badań.

Papierosy passé

Nie można jednak deprecjonować i samych wyników – nawet jeśli nie są precyzyjne, doskonale pokazują problem, a raczej całą długą listę problemów.

Po pierwsze, większość nastolatków (13-19 lat) sięga po wyroby tytoniowe, a potężna ilościowo grupa robi to codziennie, znajdując się tym samym na autostradzie do nałogu. Jak podkreślał w dyskusji prof. Marcin Wojnar, psychiatra zajmujący się m.in. leczeniem uzależnień, w przypadku dzieci i młodzieży ten proces zachodzi dużo szybciej.