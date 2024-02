Mango, guma balonowa czy cola? Rząd chce zablokować sprzedaż jednorazowych e-papierosów

Jednorazowe, bo urządzenia wielokrotnego użytku to wydatek 150-300 złotych. Do tego trzeba doliczyć koszty eksploatacji (płyny itp.). I ryzyko konfiskaty czy to przez rodziców, czy – mniej prawdopodobne – nauczyciela. Jednorazówki są tanie – 25-30 złotych. Można się nimi zaciągnąć około ośmiuset razy, co przekłada się na ponad 2,5 paczki tradycyjnych papierosów. Przy obecnych cenach (średnio ok. 15 złotych) można powiedzieć: czysty zysk. Tylko że tutaj nic nie jest czyste.

Podgrzewacze

Strategia redukcji szkód. Systemy do podgrzewania tytoniu, podgrzewacze. Rzadziej, po prostu, e-papierosy. Producenci tych urządzeń, które są na rynku już od dobrych dwóch dekad, wolą nie używać słowa „papieros”, bo pozycjonują się jako mniej szkodliwa, w domyśle więc: zdrowsza alternatywa dla wyrobów tytoniowych. Ostatnia deska ratunku dla uzależnionych od nikotyny. Gdy nie sprawdzają się żadne sposoby zerwania z nałogiem, przestawienie palacza na tę metodę dostarczania używki organizmowi redukuje szkody – dowodzą producenci i część ekspertów, również lekarzy.

Po pierwsze bowiem znika problem narażania otoczenia na bierne palenie. Po drugie znacząco zmniejsza się ilość wdychanych wraz z dymem (w przypadku tradycyjnych papierosów) rakotwórczych związków. Oczywiście te systemy powinny być dostępne tylko dla osób walczących z uzależnieniem – zgadzają się zwolennicy strategii redukcji szkód podczas debat w gronie ekspertów.

Tyle teoria, z której naiwności praktyka w tym przypadku bezlitośnie drwi. Strategia redukcji szkód byłaby uzasadniona, gdyby urządzenia do podgrzewania tytoniu były dostępne w aptekach wyłącznie na receptę. I podlegały ścisłemu monitorowaniu, czy nie dostają się w ręce osób, które wcześniej nie tylko nie paliły, ale wręcz nie były uzależnione od nikotyny. No i gdyby na rynku nie pojawiły się jednorazówki.

Sprzedawca pomoże

Jednorazowe e-papierosy (ang. disposable vapes lub disposable e-cigarettes) to rodzaj papierosów elektronicznych z wbudowaną baterią, bez możliwości jej naładowania, i zbiornikiem z płynem (ang. e-liquid) z nikotyną lub bez nikotyny, bez możliwości jego uzupełnienia lub wymiany. Po wyczerpaniu baterii lub płynu produkt nie nadaje się do użytku.