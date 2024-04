Iran zaatakował Izrael. Cały świat wstrzymał oddech. Czy będzie wojna na Bliskim Wschodzie?

Przywódca Izraela ma od dawna poważne kłopoty polityczne, zmaga się z licznymi zarzutami korupcyjnymi, a mieszkańcy Izraela protestują przeciwko niemu i domagają się wyborów mimo trwającej zbrojnej interwencji w Gazie. Brutalnie sprawę ujmując, wojna jest dla Netanjahu w pewnym sensie ucieczką do przodu. W jej trakcie ignoruje coraz mocniejsze protesty waszyngtońskiej administracji, domagającej się zmiany charakteru inwazji na Strefę Gazy. Zdaniem USA skala destrukcji tego terytorium już dawno przekroczyła uzasadnioną proporcjonalność odwetu za haniebny atak Hamasu 7 października.

Cieśnina na wagę świata

Jednak Iran to inna historia: 90-milionowy kraj z bardzo dużą, dość nowoczesną armią, która bez trudu mogłaby doprowadzić do ruiny transport ropy przez Cieśninę Ormuz, z którą sąsiaduje, a przez którą płynie niemal 40 proc. wszystkich morskich transportów ropy – w sumie to jedna piąta całego światowego eksportu tego surowca. Gdyby doszło do pełnoskalowej wojny, nawet siła USA nie byłaby w stanie przekonać któregokolwiek z armatorów do wpłynięcia na to terytorium. To zaś prowadzi nas bezpośrednio do potężnego kryzysu na rynku paliw i zapewne przekroczenia granicy 150 dolarów za baryłkę, co miałoby katastrofalne skutki dla ekonomii na całym świecie, zwłaszcza tej zachodniej.

Ręce zaś zacierałaby w takiej sytuacji Moskwa. Może nie dostawałaby z Iranu już tylu bojowych dronów, ale – po pierwsze – nie mają one w masie rosyjskiego sprzętu takiego znaczenia jak w 2022 roku, a po drugie zyski z eksportu ropy wyrównałyby te straty z potężną nawiązką (o korzyściach w postaci mniejszego zaangażowania USA i całego NATO w wojnę w Ukrainie nie wspominając). Z drugiej strony, sprzedawcy ropy muszą mieć jak ją dostarczać klientom, a akurat Iran jest bardzo od tego surowca uzależniony, więc na długiej wojnie ogromnie by stracił – kolejny kryzys to przecież kolejne protesty społeczne. W lepszym położeniu jest Rosja, która korzysta w dużej mierze z rurociągów i spokój na wodach Ormuzu nie ma dla niej takiego znaczenia.