Gaza jest u progu głodu. Według strony palestyńskiej kilkadziesiąt dzieci umarło już z niedożywienia

Organizacja Narodów Zjednoczonych wyróżnia pięć faz kryzysu żywnościowego. Po ponad pięciu miesiącach wojny w Strefie Gazy jej mieszkańcy znajdują się między fazą trzecią („kryzys”) a fazą piątą („katastrofa”). W liczbach bezwzględnych oznacza to, że z dotkliwym niedostatkiem żywności zmaga się tam ponad 2 mln ludzi, a ok. 700 tys. po prostu głoduje.

Najgorzej jest na północy Strefy – odciętej i najbardziej zniszczonej, gdzie głodu doświadcza ponad połowa przebywających tam ludzi. Według palestyńskiego ministerstwa zdrowia z niedożywienia umarło już przynajmniej 23 dzieci.

Artykuły „podwójnego zastosowania”

Źródłem tej sytuacji jest – w sensie ogólnym – wojna, ale w wymiarze konkretnym deficyt pomocy. O ile przed atakiem Hamasu na Izrael z 7 października 2023 r. do Gazy wjeżdżało dziennie ok. 500 ciężarówek (w tym 150 z jedzeniem), to po tym ataku jest to już odpowiednio tylko 90 i 60 ciężarówek. Organizacje pomocowe podkreślają, że do sytuacji tej nie doszło samorzutnie, lecz w wyniku decyzji izraelskich. Polegają one przede wszystkim na ograniczaniu liczby działających przejść granicznych oraz liczby wpuszczanych tirów.