„Hrabia”: czy horror o Pinochecie mógł się udać?

Na pierwszy rzut oka nie ma w tej koncepcji nic odkrywczego. Wystarczy wspomnieć „wampira z Bukaresztu” czy w ogóle pojęcie „krwiopijcy”, jakim czasem określa się tyrana. Karykatury dawnych i obecnych wodzów często miewają wampirze kły i nie chodzi tylko o mordercze skłonności, ale także o nieśmiertelność. Stalin, Ceaușescu czy Kim Ir Sen nawet wiele lat po śmierci wydawali się swoim rodakom wiecznie żywi. Pablo Larraín, który od lat dokonuje w kinie rozrachunków z dyktaturą Augusta Pinocheta („Post Mortem”, „No”, „El Club”), tym razem postanowił zabawić się prawdą i legendą związaną z chilijskim generałem. Oraz jego pośmiertnym życiem.

HRABIA – reż. Pablo Larraín. Prod. Chile 2023. Netflix

„Hrabia” to czarno-biała makabreska o dyktatorze (w tej roli Jaime Vadell), który po zamachu stanu w 1973 roku na wielką skalę „wykańczał czerwonych” i na koniec upozorował własną śmierć. Nagrodzeni w Wenecji scenarzyści (Larraín i Guillermo Calderón) dopisują mu również genealogię: urodził się w XVIII-wiecznej Francji i już wtedy, jako lubieżny rojalista, zlizywał krew z gilotyny. Nienawiść do rewolucyjnego ducha zawiodła go na różne fronty, aż wreszcie trafił do Ameryki Południowej. Właściwie to zleciał z nieba prosto do Santiago de Chile ubrany w czarną pelerynę, niczym nowe wcielenie Nosferatu czy Drakuli. Jakiś czas później dokonał wojskowego puczu, splamił sobie ręce krwią kilkudziesięciu tysięcy ofiar, a i dziś, nie mogąc umrzeć do końca, regularnie udaje się na nocne łowy i trzyma w piwnicy zamrożone ludzkie serca. Rodzina, czyli żona i piątka dorosłych dzieci, wolałaby jednak pożegnać go definitywnie, licząc na sowity spadek. W tym celu wynajmują młodziutką zakonnicę (gra ją intrygująca Paula Luchsinger) – jako księgową i egzorcystkę w jednej osobie.