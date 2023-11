Hołownia punktuje Morawieckiego. Czy równie skutecznie wejdzie w rolę arbitra?

Oczywiście rację miał Hołownia, który mówił na konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu, że apetyty PiS na udział w różnych sejmowych parytetach są nieograniczone, a postulat partii Kaczyńskiego, by w 11-osobowych komisjach śledczych mieć pięciu przedstawicieli, jest grubą przesadą. Zwłaszcza że w Sejmie VIII kadencji, w działających wtedy komisjach śledczych (ds. Amber Gold i wyłudzeń VAT) drugi pod względem wielkości klub PO miał jednego reprezentanta.

To, ilu przedstawicieli PiS trafi ostatecznie do komisji, pokaże nam, na ile nowa większość jest gotowa przestrzegać parlamentarnych standardów. A przede wszystkim będzie kolejnym sprawdzianem dla samego Hołowni, na ile jest skuteczny we wchodzeniu w rolę arbitra. Po wyborze na marszałka zapowiadał, że zamierza respektować interesy wszystkich klubów parlamentarnych, ale w sprawie wicemarszałków z PiS mu się to nie udało. Zobaczymy, jak zakończy się obecne posiedzenie.