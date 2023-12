„Zwróćcie mi męża. Mam dość”. Rosyjskie kobiety upominają się o rezerwistów wysłanych na front

Manifest grupy „Droga do domu” (Путь домой) został opublikowany na Telegramie pod znamiennym tytułem „Нас на*бали, и вас на*бут” (Nas wyr*chali i was wyr*chają). Zawarte w tytule wulgaryzmy świadczą o wysokim poziomie emocji anonimowych autorów. To członkowie rodzin żołnierzy, zmobilizowanych jesienią 2022 r., którzy zamierzają walczyć, by ich bliscy wrócili do domów. Wojna trwa i trwa, po roku służby „mobikom” (jak potocznie nazywani są zmobilizowani w ramach zeszłorocznej „częściowej mobilizacji” żołnierze) należy się przynajmniej urlop, a jeszcze lepiej, gdyby na dobre pożegnali się z okopami. Tymczasem władze mówią, że zmobilizowani pozostaną na froncie „do końca specjalnej operacji wojskowej”. Putin nie podpisał do tej pory dekretu ani o rotacji „mobików”, ani o zakończeniu mobilizacji. Spekulacje o kolejnej fali powołań rozpełzły się po mediach, gdy 1 grudnia prezydent podpisał dekret podnoszący liczbę etatów w siłach zbrojnych o 170 tys. (w rosyjskiej armii służy 1,32 mln żołnierzy). Czy kampania wyborcza przed marcowymi „wyborami” Putina to dobry moment, aby ogłaszać tak niepopularny krok jak mobilizacja?

Niech inni też giną i zabijają

Spomiędzy wierszy manifestu żon i matek „mobików” wyziera rozpacz i wielkie rozczarowanie, że władze nie dotrzymują słowa. „Pamiętamy, jak prezydent obiecywał, że rezerwiści nie zostaną powołani pod broń, a zadania w specjalnej operacji wojskowej będą wypełniać wyłącznie zawodowi ochotnicy. Potem naszych ukochanych zabrali na Ukrainę. Obietnice okazały się wydmuszką, a mobilizacja – strasznym błędem. Zostaliśmy ukarani za nasze postępowanie zgodne z prawem. Za fasadową stabilność dla większości społeczeństwa nasi mężczyźni płacą krwią, a my – zdrowiem i łzami”. Żony i matki zmobilizowanych żałują, że uwierzyły w zapewnienia prezydenta. Liczą na to, że usłyszy ich płacz, że ich zły sen się skończy, ofiara zostanie nagrodzona, a reszta społeczeństwa też poniesie koszty wojny. Bo przeciwko samej wojnie żony „mobików” nie protestują, nawet podkreślają, że ich zamiarem nie jest destabilizacja sytuacji w kraju ani podważanie władzy Putina. Domagają się przywrócenia elementarnej w ich rozumieniu sprawiedliwości: nie powinno być bowiem tak, że wyciągani z łagrów więźniowie po półrocznym pobycie na froncie odzyskują wolność, a „mobiki” nadal muszą walczyć.