Gruzini chcą do Europy. Entuzjazmu społeczeństwa nie podzielają przywódcy

Trzeciego lipca upłynął termin ultimatum, jakie uliczni demonstranci postawili gruzińskiemu premierowi i jego rządowi. Żądali, by podał się do dymisji i przekazał władzę nowemu, tymczasowemu rządowi narodowej zgody, który – złożony z fachowców, a nie polityków – wprowadziłby w Gruzji reformy, niezbędne, by została ona oficjalnie uznana za kandydatkę do Unii Europejskiej.

Gorycz czerwcowa

Zapatrzonym w Zachód Gruzinom czerwiec przyniósł same rozczarowania i upokorzenie. W połowie miesiąca Rada Europy i Komisja Europejska uznały, że Gruzja, pukająca od kilkunastu lat do europejskich bram, nie nadaje się nawet na kandydatkę do UE.

