Groźba wojny stale unosi się nad Tajwanem. Tymczasem sondaże pokazują, że więcej Tajwańczyków obawia się wypadku drogowego niż chińskiej inwazji

Utrwalenie się podziału tajwańskiej sceny politycznej między dwie formacje, które dyskusję na dowolny temat potrafią sprowadzić do kwestii życia i śmierci, sprawia też jednak, że gdzieś z boku pozostają codzienne problemy zwykłych ludzi. Stan ten rodzi zaś podglebie dla populizmu, skierowanego „przeciw sytym elitom”.

W kontrze do „układu” | Głosy niezadowolonych Tajwańczyków pozyskuje dziś zwłaszcza 64-letni profesor medycyny Ko Wen-je, były burmistrz Tajpej. Śmiało uznać go można także za cichego zwycięzcę ostatnich wyborów – od poparcia Tajwańskiej Partii Ludowej, którą stworzył, będzie zależeć zbudowanie większości parlamentarnej.

Swoją odmienność od sztywnego politycznego mainstreamu Ko Wen-je podkreśla na różne sposoby: nie farbuje włosów (co jest powszechne wśród polityków starszych wiekiem), potrafi publicznie zaśpiewać, zacytować klasykę czy użyć dosadnego, seksistowskiego czasem języka. Wśród tajwańskich polityków to on zdobywa największe internetowe zasięgi.

Programowo jednak, w polityce wewnętrznej i zagranicznej, jest już mniej oryginalny. Albo, nazywając to inaczej, labilny w poglądach. Np. w kwestii nastawienia do Chin przeszedł drogę z pozycji bliskich zielonym ku niebieskim do tego stopnia, że Tajwańczyków i Chińczyków zaczął nazywać „jedną rodziną”. Twierdzi, że jako przedstawiciel „trzeciej siły”, nieobciążonej historią, jaką mają dwie zwaśnione partie, jest w stanie dokonać nowego otwarcia z Pekinem. Ale tuż przed wyborami znów dokonał wolty: oświadczył, że „w sercu pozostaje ciemnozielony”.

Jego wyborcy nie zwracają jednak uwagi na te niekonsekwencje. Swoją popularność Ko zbudował bowiem nie na spójnym i pozytywnym programie, lecz na sprzeciwie wobec „układu”. Biały kolor, który dominuje w barwach jego formacji, oznaczać ma świeżość, transparentność, dystans wobec polityki uprawianej przez DPP i KMT.

Ko Wen-je podebrał elektorat zwłaszcza tej pierwszej partii. Głosuje też na niego większość młodych, zniechęconych wojenną retoryką, a jednocześnie najdotkliwiej odczuwających problemy gospodarcze wyspy.

Bogata wyspa, ale… | Choć wartość PKB na jednego mieszkańca sytuuje 24-milionowy Tajwan wśród najbogatszych państw świata, dane te upraszczają rzeczywistość, w jakiej żyją zwykli ludzie. Ich realne dochody od lat rosną bardzo powoli, pęcznieje za to majątek najbogatszych. Przy płacach zbliżonych do polskich za metr kwadratowy mieszkania w Tajpej trzeba płacić równowartość 40-60 tys. złotych. W dramatycznej sytuacji stawia to ludzi zaczynających dorosłe życie, którzy pracują za niskie stawki. Własne mieszkanie jest poza ich zasięgiem, nie mogą więc zawrzeć małżeństwa, w efekcie spada dzietność (w 2022 r. była na poziomie 0,9 dzieci na jedną kobietę; w Chinach czy Polsce to niespełna 1,3).

Problemy te nie są świeżej daty, obciążają jednak głównie aktualnie rządzących. Podobnie jak podejrzenia korupcyjne związane z rozwojem energii odnawialnej czy produkcją szczepionek na covid. Ponadto DPP jest jedyną formacją, która chce odejścia od atomu – pomysł kontrowersyjny, gdy na Tajwanie blackouty nie należą do rzadkości.