Franciszek i nauczanie w wersji talk-show

Papież nie raz prosił, by jego słów nie brać dosłownie i nie uważać za naukę Kościoła. Żeby przyjmować je w dobrej wierze, bo nie jest teologiem, tylko duszpasterzem, który szuka dla wyrażanej myśli przykładów prostych i wziętych z życia. Mogło nas to szokować na początku pontyfikatu, jednak po jedenastu latach powinniśmy się przyzwyczaić. A do trzech poziomów papieskiego nauczania – dogmatycznego, doktrynalnego i zwykłego – dodać co najmniej trzy kolejne: wypowiedzi „z głowy”, wywiady prasowe i programy rozrywkowe.