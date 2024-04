Elad Katzir po wielokroć zdradzony

Przez Izrael przetaczały się wówczas wielkie antyrządowe protesty, a ludzie mieli świadomość tego, że wewnętrzny brak politycznej stabilności może wpływać na zagrożenie z zewnątrz. Powodem mojej wizyty w Nir Oz była próba zrozumienia, jak to możliwe, że w położonych tuż przy Strefie Gazy kibucach, narażonych na regularny rakietowy ostrzał i permanentny brak spokoju, tak wiele osób głosuje na partie lewicowe, opowiadające się za pokojem z Palestyńczykami. W samym kibucu, założonym w latach 50. przez syjonistów z lewicowej organizacji Haszomer Hacair, podczas wyborów w listopadzie 2022 r. ponad 60 proc. uprawnionych głosowało na centrum i lewicę.

– Uważam, że zwyczajni ludzie po obu stronach po prostu chcą żyć – mówił mi Alex. – To politycy robią z naszego życia to, co potem widzimy w mediach. Nie żal mi, gdy giną źli ludzie z Hamasu. Ale boli mnie, gdy giną dzieci i niewinni mieszkańcy. Tak nie powinno być – podkreślał. Wspominał, że przed budową płotu separacyjnego nie raz doświadczał życzliwości Palestyńczyków. – Pewnego dnia, gdy pracowałem przy samej granicy, zakopałem się traktorem, nie mogłem wyjechać. Cała gazańska wioska się zbiegła, przyszli mi pomóc. Kopali, aż wyciągnęliśmy ten traktor wspólnymi siłami.

– Tu, w polach, odkrywaliśmy też kiedyś tunele Hamasu. Pamiętam tamten dzień: lało, wyszedłem w pole, by sprawdzić deszczownię, nagle patrzę: dziura w ziemi. Zaglądam, a tam tunel murowany. Kilkaset metrów od domów! Mogli nas z dziesięć razy porwać, jak Gilada Szalita.

A że nie porwali, to znaczy, że nie mieli takich zamiarów. Alex nie tracił nadziei na pokój.

Nie zrobiłem nic, żeby ich skrzywdzić

Elad Katzir był innego zdania. Nie wierzył w izraelską lewicę. Narzekał na jej słabych przywódców. Na prawicowy Likud, jak mówi, zagłosował z braku wyboru. – Nie dlatego, że jestem bibistą czy likudnikiem. Wybrałem tak, bo ci, którzy chcieli oddać swój głos na prawicową partię, mieli dwie możliwości: albo Netanjahu, albo ekstremiści, a ja nie głosuję na ekstremistów, bo to nie moja bajka. Obecnie w Izraelu istnieją dwie możliwości utworzenia rządu. Jedna opcja jest taka, jak dzisiaj: prawica, ultraortodoksyjna. Druga opcja: lewica i Arabowie. Gdyby była jakaś partia centrowa, to byłoby dobrze. Z dwóch dostępnych opcji wolę ultraortodoksyjną prawicę. Nie żebym lubił ultraortodoksów, ale jedno jest pewne: oni mnie nie zabiją. Nie wstaną rano, nie zaplanują ataku terrorystycznego, nie wejdą do autobusu podpięci do ładunku wybuchowego. Nie zrzucą na mój dom rakiety – mówił.