Dlaczego papież chce jechać do Wietnamu

Franciszek przyjął delegację wietnamskiej partii komunistycznej. Przy tej okazji szef watykańskiej dyplomacji abp Paul Richard Gallagher powiedział, że papież „chce pojechać do Wietnamu i chce go tam wspólnota katolicka”. Ostatnio kontakty Watykanu z komunistycznym Wietnamem bardzo się ożywiły. W lipcu 2023 r. podczas wizyty prezydenta Wietnamu Vo Van Thuonga ogłoszono porozumienie w sprawie przedstawicielstwa Stolicy Apostolskiej w Hanoi. W grudniu papież mianował na to stanowisko nuncjusza w Singapurze abp. Marka Zalewskiego. To pierwszy przedstawiciel Watykanu od czasu zakończenia wojny w Wietnamie w 1975 r. Franciszek, pytany w samolocie podczas powrotu z Mongolii, czy pojedzie do Wietnamu, odpowiedział, przywołując swego hipotetycznego następcę: „Jeśli ja nie pojadę, Jan XXIV na pewno pojedzie”. Ale wiele wskazuje na to, że taka podróż będzie możliwa już niebawem. W kwietniu tego roku do Wietnamu ma się udać abp Gallagher, a po nim sekretarz stanu kard. Pietro Parolin.