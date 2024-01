Nowe współrzędne w polityce Watykanu

Noworoczne spotkania papieża z ambasadorami akredytowanymi przy Stolicy Apostolskiej są okazją do podsumowania aktywności Watykanu na arenie międzynarodowej w ostatnich dwunastu miesiącach.

Jak dyplomata z dyplomatą

Autorski „raport o stanie świata” od kilku lat zdominowany jest przez informacje o konfliktach zbrojnych w wielu, od lat tych samych, miejscach na świecie. Dzisiejsze (8 stycznia) przemówienie Franciszka równie dobrze mogłoby zostać napisane rok, dwa lub nawet kilka lata temu: niepokoje społeczne w krajach Ameryki Łacińskiej, wojny w Afryce, południowym Kaukazie, na Bliskim Wschodzie czy wreszcie rosyjska agresja wobec Ukrainy zmieniają jedynie stopień zaawansowania – niestety, tylko na gorsze.

Przemówienia Franciszka, na tę okazję pisane zawsze przez profesjonalne służby Watykanu, nie budzą już nawet większego zainteresowania. Pisane przez dyplomatów i adresowane do dyplomatów, są wyważone, ostrożne i pełne słusznych apeli o nieustawanie w wysiłkach. Zwykle najważniejsze jest w nich to, co nie zostało powiedziane: w tym przypadku brak choćby najmniejszej wzmianki o „pokojowych misjach”, jakie w połowie roku kard. Matteo Zuppi odbył – z mandatu papieża – w Kijowie, Moskwie, Waszyngtonie i Pekinie. Co dowodzi fiaska papieskiej inicjatywy, sprowadzonej już jedynie do zabiegów o uwolnienie ukraińskich dzieci z rąk rosyjskich – sprawy bynajmniej nie małej wagi, ale póki co i na tym polu żadnego sukcesu nie odnotowano.

Spotkanie papieża z dyplomatami jest jednak dobrą okazją, by przyjrzeć się stanowi watykańskiej dyplomacji oraz zmianom w polityce międzynarodowej Stolicy Apostolskiej, jakie w ostatniej dekadzie zaszły. „Wojna światowa w kawałkach” – jak obecną sytuację określa papież Franciszek – boleśnie zweryfikowała opinię o wyjątkowym profesjonalizmie i skuteczności papieskich służb.

Ich działaniom na arenie międzynarodowej najbardziej zaszkodził zresztą sam papież, demonstrując nie raz wobec nich swoją nieufność, zmieniając priorytety polityki zagranicznej (do czego, jako monarcha ma pełne prawo), a przede wszystkim pokazując dysonans pomiędzy dyplomacją a Ewangelią, autorytetem państwa i religii. Franciszkowe papiestwo wymyka się wielu regułom. Z tymi, które rządzą światem polityki, pogodzić je szczególnie trudno.

Nowy układ

Główne osie polityki międzynarodowej Watykanu wyrysowane zostały ponad pół wieku temu, w czasach „zimnej wojny”, a ich punktem wyjścia był pojałtański porządek w Europie i wynikający z niego także globalny układ sił. W kolejnych dekadach papieska dyplomacja musiała je parę razy korygować – choćby po rozpadzie Związku Radzieckiego, zamachach na World Trade Center czy po amerykańskich interwencjach w Iraku i Afganistanie. Wydaje się jednak, że największe zmiany, wyznaczające dla całego układu zupełnie nowe współrzędne, przyniósł dopiero pontyfikat Franciszka – pierwszego w historii papieża spoza „zachodniego kręgu kulturowego”. Reakcje papieża na rosyjską inwazję w Ukrainie i wojnę Izraela z Hamasem wydają się to potwierdzać.