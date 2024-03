Co oznacza wybór abp. Tadeusza Wojdy na szefa episkopatu

Prognozy się sprawdziły. Znaczy to jednak, że polscy biskupi, jako grupa działająca razem, nie są zdolni do większej zmiany. Wybór abp. Tadeusza Wojdy na przewodniczącego KEP będzie najprawdopodobniej skutkował dalszą marginalizacją znaczenia polskiego episkopatu – zarówno w sferze społeczno-politycznej, jak i w życiu samego Kościoła.

Wiceprzewodniczącym Konferencji biskupi wybrali abp. Józefa Kupnego z Wrocławia. To hierarcha o profilu podobnym do abp. Wojdy: tak naprawdę niewiele o nim wiadomo. Jak to świadczy o wizji, którą kierowali się elektorzy? Można zaryzykować tezę, że biskupi wybrali przywódców, którzy w ich imieniu będą milczeć.