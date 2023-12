Dla Tuska nadszedł czas czynów

Czy rząd, który deklarował przywrócenie praworządności, może ją przywrócić w sposób praworządny?

To najciekawsza debata związana ze zmianą władzy: czy budując państwo prawa, można iść na skróty? Wybrać rewolucję czy ewolucję? Z jednej strony słyszymy, że trzeba myśleć w kategoriach państwa prawa, z drugiej o państwie prawa jako punkcie dojścia, do którego idąc, trzeba unikać pułapek zastawianych przez panią Przyłębską czy przez prezydenckie weta. Nawet umiarkowany Andrzej Zoll mówi o konieczności dokonania zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa przy pomocy uchwał Sejmu, skoro wcześniej przy pomocy uchwał Sejmu bezprawnie mianowano tam 15 członków. Z drugiej strony Marcin Matczak mówi, że państwa prawa nie można budować przy pomocy łamania prawa. O tym, jaki będzie ostateczny kierunek zmian, nie chcę jednak spekulować, bo nie znam się na tym ani też nie znam stanowiska polityków. Wypowiedzi z czasu kampanii są zwykle ostrzejsze niż późniejsza praktyka.

Adam Bodnar, który obejmuje resort sprawiedliwości, nie należy do jastrzębi.

Tak, jego stanowisko jest subtelne i ciekaw jestem, jaki model kompromisu zaproponuje.

Podobny, choć z pewnością łatwiejszy do rozwikłania problem wiąże się z przywracaniem publicznego charakteru TVP. Upartyjnienie tego medium przekroczyło wszelkie znane w demokratycznych krajach normy.

Wszystko to trzeba będzie robić w ogniu kolejnej kampanii: wybory samorządowe i europejskie odbędą się w przyszłym roku, a w 2025 r. będziemy wybierać prezydenta. Rosnąca popularność Hołowni nie będzie problemem dla spójności koalicji?

To nie jest nieuchronne. Jeśli sondaże będą jednoznaczne, nie wykluczam zresztą, że większość rządowa wyłoni wspólnego kandydata. Natomiast między wyborami europejskimi a prezydenckimi będzie jeszcze sporo czasu. Większym problemem jest najbliższe pół roku. Tu władza – której politycy byli przez lata demonizowani przez propagandę PiS – musi być bardzo ostrożna wobec tych, którzy się jej boją.

Z tego wszystkiego wynika, że zmiany nie mogą być radykalne.

Wiele rzeczy da się przeprowadzić, odwołując się do poczucia sprawiedliwości społeczeństwa. Opinia publiczna przyjmie ze zrozumieniem dymisje ludzi, którzy uwłaszczyli się na spółkach skarbu państwa, albo cofnięcie groteskowych decyzji o przekazywaniu majątku różnym fundacjom przez ministrów Glińskiego i Czarnka.

Nie ma demokracji bez poczucia sprawiedliwości – co nie znaczy równości. Ludzie mogą uznawać nierówności, nawet ich konieczność związaną z różnicą kompetencji czy kwalifikacji, ale muszą mieć poczucie, że one są sprawiedliwe.

„Szacunek”, „sprawiedliwość” to wszystko są duże słowa.

Nie mamy zaufania do języka, prawda? To nie jest tylko problem polski. Wielość nakładających się kryzysów spowodowała duży wzrost niepewności, a co za tym idzie: ograniczenie naszego zaufania do kręgu najbliższych ludzi. No i do wodzów, których obdarza się kultem. To jedna z cech definiujących populizm. Mamy to z nadmiarem w PiS, ale jest to też obecne w PO.

Zwłaszcza w świecie wzmacniających polaryzację mediów społecznościowych, postpolityki i fake newsów.

Problemy z prawdą wynikają też ze skomplikowania dzisiejszego świata. Podobne przyczyny ma powszechne wotum nieufności w stosunku do elit. Kiedyś można ich było nie lubić, ale miały one pewne obowiązki w stosunku do społeczeństwa. Rozwiązywały podstawowe problemy. Zapewniały pokój społeczny, pokój na granicach i poczucie sprawiedliwości. W ostatnich latach widzieliśmy nieraz, że elity są równie bezradne, jak zwykli obywatele.

Czy potrzeba szacunku dla tamtej strony oznacza rezygnację ze światopoglądowej części programu? Wśród stu konkretów na sto dni nowego rządu PO umieszczała m.in. liberalizację ustawy aborcyjnej. Zwłaszcza dla młodego elektoratu kobiecego to punkt kluczowy.

Propozycja Trzeciej Drogi, by tę kwestię rozstrzygnąć w referendum, wydaje mi się rozsądna. Sondaże wskazują zresztą, że ponad 70 proc. Polaków jest za liberalizacją prawa aborcyjnego.

Wspierająca dotąd Tuska, wzmożona światopoglądowo grupa komentatorów będzie mu zarzucać, że nie dotrzymuje słowa.

Myślę, że lata obecności w polityce zmieniły Donalda Tuska. Epizod brukselski sprzyjał kulturze kompromisu. Wcześniej we własnej partii eliminował często ludzi zdolnych jako nadmiernie mu zagrażających. Myślę, że to przeszłość i że wie, iż musi się liczyć z koalicjantami. Będzie człowiekiem unikania skrajności.

W kwestiach światopoglądowych są rzeczy niemożliwe i możliwe do załatwienia. Na usunięcie religii ze szkół nie ma co liczyć, ale to, że jej lekcje muszą się odbywać na pierwszej lub ostatniej godzinie, wydaje się oczywiste. Koalicjanci nie będą tego blokować. Hołownia jako człowiek wierzący nie ma żadnych kompleksów i często wypowiada się w sposób bardziej antyklerykalny niż PO. Muszą też być załatwione problemy finansów Kościoła. Państwo nie może być tym obciążone.