Dane o skrzywdzonych w Kościele to zaledwie wierzchołek góry lodowej

W Polsce od 2019 r. zostało wykorzystanych w Kościele 130 osób niepełnoletnich. To jedynie „wierzchołek góry lodowej” – mówił, ujawniając te dane, o. Adam Żak SJ, koordynator episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży, dyrektor Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie. Naiwne okazuje się myślenie, że temat pedofilii w Kościele zniknie, skoro jest od dawna nagłaśniany w mediach, a krzywdziciele są tropieni i ujawniani publicznie. Pedofile w sutannach i duchowni z niedojrzałą seksualności wciąż krzywdzą bezbronnych, mimo mniejszej ich bezkarności i lepszej wykrywalności przestępstw. Coraz większa publiczna świadomość problemu sprawia jednak, że więcej ofiar decyduje się zgłaszać swoją krzywdę, nawet jeśli doznaną wiele lat temu. Wyraźnie to widać w statystykach – cezurą stał się rok 2019, w którym (w maju) ukazał się głośny film braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”. W ciągu 10 miesięcy od lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r. przyjęto 90 zgłoszeń, a w samym maju 47 i w czerwcu 33. W 2020 r. zgłoszeń było 131, a w 2021 r. – 155. W ostatnich dwóch latach ta liczba spadła do 84 w 2022 r. i 82 w 2023 r.

Łatwiej jest także obecnie zgłaszać przypadki skrzywdzenia. We wszystkich diecezjach i wielu zakonach powołano delegatów przyjmujących zgłoszenia oraz duszpasterzy towarzyszących zranionym. Działają też kuratorzy nadzorujący oskarżonych i ukaranych. W Poznaniu, Gnieźnie, Kaliszu, Płocku, Ciechanowie i Gdańsku otwarto punkty konsultacyjne. Obecnie kościelny system ochrony tworzy 448 osób.

Zaplecze formacyjne i edukacyjne zapewnia powstałe 10 lat temu przy Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie Centrum Ochrony Dziecka. Bezpośrednią pomocą służy założona przy episkopacie w 2019 r. Fundacja Świętego Józefa. Dysponuje ona darowiznami i obowiązkową coroczną zbiórką wśród wszystkich duchownych. W 2023 r. fundacja wydała 2 mln 700 tys. zł, wspierając m.in. 100 osób skrzywdzonych, fundując 93 granty edukacyjne oraz współfinansując działania COD, punktów konsultacyjnych i inicjatywy „Zranieni w Kościele”. ASK