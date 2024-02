Trump wygrał w Karolinie Południowej. Czy ma szanse na zwycięstwo w wyborach prezydenckich?

W Karolinie Południowej obyło się bez niespodzianek: po przeliczeniu 95 proc. głosów Trump ma 20 pkt proc. przewagi nad byłą ambasadorką USA przy ONZ - Nikki Haley. Porażka jest wyjątkowo gorzka: polityczka poniosła klęskę w rodzimym stanie, gdzie jeszcze do 2017 r. rządziła jako gubernatorka.

Według AP Vote Cast około 6 na 10 wyborców w Karolinie Południowej deklaruje dziś poparcie dla trumpowskiego ruchu Make America Great Again. Elektorat ten w ślad za Trumpem kwestionuje zasadność pomagania Ukrainie, uważa, że imigranci szkodzą Ameryce, a postępowania karne wobec byłego prezydenta są przejawem nagonki politycznej. Pomimo tych nastrojów Haley zapowiada pozostanie w wyścigu przynajmniej do 5 marca, gdy do urn pójdą mieszkańcy 15 stanów.

Trump w zwycięskiej mowie w Karolinie Południowej nie wspomniał ani słowem o Haley, co mocno kontrastuje z jego styczniowym wystąpieniem w New Hampshire, gdzie bardziej niż na wygranej skupił się na torpedowaniu rywalki. Tym razem, w sobotnią noc wyborczą, mnożył ataki na prezydenta Bidena i wychwalał rzekomą jedność w Partii Republikańskiej.

Lekcje dla Trumpa

Strategia Trumpa może być sygnałem, że posłuchał on swoich doradców powtarzających, że najwyższa pora skupić się na rywalizacji z Bidenem, a nie na rozliczaniu wrogów politycznych we własnej partii. Tym bardziej, że na niecałe dziewięć miesięcy przed wyborami prezydenckimi Trump sondażowo prowadzi z Bidenem zaledwie 2 pkt proc.

Republikanin, silny wśród konserwatystów – głównie białych Amerykanów bez wykształcenia wyższego – w listopadowych starciu będzie potrzebował innego bloku: umiarkowanych wyborców, którzy wraz z liberałami w wyborach prezydenckich w 2020 r. stanowili aż 63 proc. elektoratu.