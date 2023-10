Czego Bóg wymaga od człowieka? W Ewangelii mamy odpowiedź

Papież Franciszek odpowiedział na doktrynalne wątpliwości pięciu (konserwatywnych) kardynałów, tzw. dubia. Na tego rodzaju poprzednie pisma papież po prostu nie odpowiadał. Tym razem, „gdy zbliża się Synod – postanowił podjąć rozmowę” . O tej wymianie korespondencji i w ogóle o rozmowie (chyba zdalnej) z papieżem napisał Piotr Sikora. Bez takich materiałów nie ma mowy o prawdziwej informacji o Kościele.

Piotr Sikora podjął wątek niezwykle trudny. Trudny był zawsze, lecz w publicznej debacie pomijany, a jeżeli nie mógł być pomijany, to był pomniejszany. Tak nie mogło być bez końca, a koniec tego pomniejszania (czy pomijania) przyszedł wraz ze stylem obecnego papieża. Ten styl to zasada, by nie przemilczać realnych problemów nawet wtedy, kiedy nie wiadomo, jak je rozwiązać.

Mamy więc z jednej strony dubia – skierowane przez pięciu kardynałów do papieża, czyli pytania dotyczące, zdaniem pytających, „zmian w niezmiennej tradycji Kościoła”, a z drugiej strony odpowiedzi papieża. Odpowiedzi papieża są zdaniem pytających niewystarczające. Można jednak wnosić, że z jego strony innej odpowiedzi nie będzie. Piotr Sikora w syntetycznym tekście stara się obiektywnie przedstawić myślenie zarówno pięciu (prawdopodobnie nie tylko ich) pytających kardynałów, jak również sposób myślenia papieża Franciszka. Konkluzja Sikory jest… zobaczcie zresztą sami. Choć, moim zdaniem niemożliwa do zrealizowania, to jednak najlepsza.