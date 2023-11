Co ja pocznę, gdy stracę pracę? Taką zgryzotę znajdziemy też w Ewangelii

Jedno z trafniejszych pytań zrelacjonowanych przez Ewangelię: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie?” (Łk 16, 3). Kim będę, kiedy przestanę być zarządcą?

To ważne pytanie, bo to ważna funkcja – greckie: oikonomos – np. ekonom diecezji; główny ekonom w danej firmie; minister finansów itp… Co jednak, kiedy ją stracisz? Kim będziesz?

Zarządca z Jezusowej przypowieści odkrywa z przerażeniem: „Będę bezdomny!”; „na ten moment nie ma nikogo, kto by mnie chciał przyjąć do swojego domu!”. „Nie ma nikogo, dla kogo byłbym ważny, skoro tylko stracę swój urząd…” (zob. Łk 16, 4).