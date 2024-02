Choć trwa jeszcze zima, wiele regionów Hiszpanii ma już problem z suszą. Odwiedziliśmy miasteczko Pozoblanco, które pozbawione jest bieżącej wody pitnej

Flagi przygotowała obywatelska organizacja Unidos por el Agua, działająca od lata ubiegłego roku. Przewodniczy jej Miguel Aparicio. Wspólnie z partnerką Maríą Reiną zajmują się agroturystyką. Albo raczej – zajmowali.

Zwykle odwiedzały ich rodziny z dziećmi. – Kto teraz do nas przyjedzie, skoro nie mamy wody pitnej, a ta, którą mamy w kranie, jest zanieczyszczona? Ludzie chcą odpocząć na łonie natury, a nie martwić się o wodę. Chciałam być uczciwa wobec turystów i stworzyłam długą listę z restrykcjami związanymi z wodą. Teraz już prawie nikt nas nie odwiedza – mówi mi María.

Także hotele w Pozoblanco świecą pustkami. Jeśli ktoś decyduje się już przyjechać, od razu w recepcji zostaje ostrzeżony, żeby nie pił z kranu. Otrzymuje też butelkę z wodą do mycia zębów czy twarzy.

– Byłam niedawno na weekend w Madrycie – opowiada mi Eufania, mama dwójki nastolatków. – Nie mogłam nacieszyć się jakością wody w kranie. Wzięłam wtedy nawet dodatkowy prysznic. Jakbym mogła, umyłabym włosy na zapas. Nasza zanieczyszczona woda bardzo wysusza skórę i włosy.

Eufania wspomina, że w szkole nauczyciele proszą rodziców, aby dawali dzieciom codziennie, obok drugiego śniadania, także butelki z wodą.

– Już jakiś czas przed tym, jak oficjalnie zabronili nam pić wody z kranu, wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. Woda zaczęła mieć nie tylko dziwny kolor, ale też zapach – twierdzi Eufania.

Tylko się nie zapomnij

Po Pozoblanco oprowadza mnie Elena, dawniej lokalna dziennikarka, obecnie farmaceutka. Kiedy wchodzimy do restauracji Joségo, ten obsługuje klientów jako kelner. Mężczyzna prowadzi swoją La Taberna przy głównej alei w Pozoblanco. Jego lokal powstał zaledwie półtora roku temu, a już po sześciu miesiącach przestali mieć wodę pitną w kranie.

To oznacza, że José pracuje teraz już nie tylko jako właściciel, kucharz i kelner w jednej osobie, ale też jako dostarczyciel wody. – Dziennie potrzebujemy przynajmniej 12 litrów do gotowania i mycia pomidorów, sałaty czy ekspresu do kawy. Musieliśmy go zresztą dostosować, tak aby nie pobierał wody z kranu – mówi José.

Trochę lepiej jest w miejscowym szpitalu. Pielęgniarka Charo Blanco mówi, że jej szpital ma zmagazynowane zapasy wody, więc nie zależy od dostaw z cystern.

Charo podkreśla, że brak wodny pitnej może być szczególnie niebezpieczny dla niektórych: – Mówimy osobom starszym oraz z Alzheimerem, aby nie piły wody z kranu, ale często i tak o tym zapominają. Jeśli zdarzy się to raz czy dwa, to nic się nie stanie. Ale w dłuższej perspektywie mogą mieć problemy.

Walka o oczyszczalnie

Lokalne władze twierdzą, że problem dostępu do wody pitnej uda się rozwiązać w marcu. Kończą się prace nad stacją uzdatniającą w zbiorniku Sierra Boyera, a także prace nad połączeniem go ze zbiornikiem Puente Nuevo. Ma to łącznie kosztować 15 mln euro.

W organizacji Unidos por el Agua sceptycznie podchodzi się do tych obietnic. Można usłyszeć, że projekt władz prowadzi jedynie do zmieszania czystej i zanieczyszczonej wody i transportowania jej brudnymi rurami. – To tylko tymczasowe rozwiązanie. Nasz zbiornik wysechł, to prawda, ale są regiony Hiszpanii, które bardziej odczuwają skutki suszy. W naszym regionie mamy zasoby wody na trzy lata, ale są zanieczyszczone. Potrzebujemy więc inwestycji w oczyszczalnie ścieków – przekonuje Elena, członkini Unidos por el Agua.

Organizacja przedstawiła tę propozycję władzom, lecz te twierdzą, że jest zbyt droga.

– Mieszanie czystej i brudnej wody, czy to ma być rozwiązanie? – pyta África.

I dodaje: – Jako obywatelka czuję się pozostawiona sama sobie. To trochę tak, jakby oni chcieli, żebyśmy się stąd wynieśli.

Nie tylko ona obawia się, że gdy prace przy zbiornikach się zakończą, cysterny znikną z ulic Pozoblanco i okolicznych miejscowości. A jeśli wtedy jakość wody w kranach znacząco się nie poprawi, będą zmuszeni kupować ją w sklepach.

Upór

W przeszłości ludzie z Pozoblanco nie raz już demonstrowali swój sprzeciw wobec różnych decyzji władz. Tak było w 2000 r., kiedy pojawiły się plany wybudowania w okolicy miasteczka magazynu na radioaktywne śmieci. Wtedy wyszli na ulice i plan władz udało się zatrzymać.

Teraz też liczą, że ich upór w końcu przyniesie rezultaty. Organizacja Unidos por el Agua regularnie organizuje demonstracje i marsze do wyschniętego zbiornika Sierra Boyera i zamierza kontynuować je aż do rozwiązania problemu.

Elena: – Ludzie, którzy nie żyją tutaj, nie zrozumieją, jak to jest przez prawie rok brać prysznic w wodzie, która mieszana jest ze ściekami, kąpać w niej dzieci, dawać tę wodę psom do picia. My chcemy mieć wreszcie wodę dobrej jakości.