Trzy czwarte dorosłych Hiszpanów kupuje losy w świątecznych loteriach. Skąd ta popularność?

Ulice świecą pustkami. Dzień wcześniej, 5 stycznia, do późna celebrowano tu przyjazd do miasta Trzech Króli, o czym przypominają już tylko niebieskie papierki po cukierkach z logiem urzędu miasta, porozrzucane wzdłuż La Rambli, głównej ulicy Almeríi. Tylko tu wyrzucono ich wczoraj w powietrze ok. 13 ton! Wszystko to w ramach hucznego orszaku, który przejeżdżał przez miasto wraz z Kacprem, Melchiorem i Baltazarem.

Dziecię i Grubas | 6 stycznia to w Hiszpanii dzień wolny od pracy. Od rana rozpakowuje się tu prezenty, które w nocy przywieźli Trzej Królowie. Dla rodziców to finansowe wyzwanie: dzieci oczekują prezentów od Mikołaja w Wigilię i potem – zgodnie z tradycją – także od Króli.

Większość sklepów jest zamkniętych. Wśród nielicznych otwartych są kioski z loteriami. I to tu dorośli liczą, że sami sprawią sobie najlepszy prezent.

Przed jedną z loterii spotykam dwóch rybaków w średnim wieku. Francisco José, zwany zdrobniale „Paco”, od 20 lat kupuje losy w świątecznych loteriach. Dziś będzie czekać na wyniki loterii zwanej El Niño (hiszp. Dzieciątko). Kupił dwa losy.

– Zimą nasza praca jest ciężka. Wypływamy na noc, po dwudziestej, żeby do czwartej marznąć na morzu, próbując coś złowić. Ale ryby nie biorą tak, jak latem. Czasem udaje mi się zarobić tylko 600 euro miesięcznie, a to za mało, by utrzymać rodzinę – mówi mi „Paco”.

W ciągu 20 lat kupowania losów najwięcej naraz wygrał 365 euro. Przypomina sobie, że w jednym roku wydał na losy w sumie równowartość miesięcznej pensji, a udało mu się wygrać 40 euro. Ale nie traci nadziei, że któregoś dnia los się uśmiechnie. – Jeśli trafię główną nagrodę, nie pójdę więcej do pracy – deklaruje. Na pożegnanie życzy mi Felices Reyes: „Szczęśliwego Dnia Trzech Króli”.

Podobną nadzieję jak Francisco José mają miliony Hiszpanów, którzy tłumnie kupują losy w dwóch świątecznych loteriach: El Niño oraz El Gordo (hiszp. Grubas). Ta druga odbywa się tuż przed Bożym Narodzeniem: 22 grudnia punktualnie o dziewiątej rusza losowanie szczęśliwych numerów.

Dzielone losy | Tego dnia jestem w siedzibie Czerwonego Krzyża w Almeríi. Jego pracownicy odrywają się od pracy, by stanąć przed dwoma telewizorami w korytarzu biura. Niecierpliwie oczekują ogłoszenia wyników. W końcu wspólnie złożyli się na jeden kupon.

Główne nagrody w obu loteriach to odpowiednio 4 mln i 2 mln za serię (od wygranej trzeba zapłacić 20 proc. podatku). Pełny los kosztuje 200 euro, więc dzielony jest na 10 serii po 20 euro. Na całe serie składają się często rodziny, grupy sąsiedzkie, znajomi z pracy – przekonani co do trafności tych pięciu liczb tworzących szczęśliwy los.

W tym świątecznym czasie każdy piekarz, hydraulik, wujek czy ciocia stają się tu ekspertami od liczb i statystyk. Kupony mają ciąg od 00000 do 99999. Wytrawni gracze mają swoje sposoby i metody. Niektóre numery, np. te sugerowane przez sztuczną inteligencję (tak, można o to zapytać ChatGPT), wysprzedają się już latem.

Tego 22 grudnia Hiszpanie będą jednak musieli poczekać prawie cztery i pół godziny, aby poznać zwycięzców. Tyle zajmie losowanie numerów ze specjalnych kul i odśpiewywanie ich przez dzieci z madryckiej szkoły San Ildefonso. Dzieci zmieniają się regularnie, ale nawet na ich twarzach rysuje się zdenerwowanie za sprawą tak długiego losowania.

Lokal Doñi Manolity | Wszystko to śledzą na ekranach miliony widzów. Od lat losowanie odbywa się w Teatrze Real i jest transmitowane w publicznej telewizji, a od niedawna także w internecie. Zaraz po ogłoszeniu wyników na stronach internetowych wielu dzienników pojawią się specjalne okienka, w których można wpisać swój numer i sprawdzić wygraną. Bo prócz głównych nagród jest też kilka tysięcy mniejszych.

Tradycją jest, że zwycięzcy loterii świętują tę historyczną chwilę w miejscu, w którym kupili los. Wracają wtedy przed lokal, a tam czeka już na nich szampan, balony, a często także rodzina i znajomi, którzy składali się na los. Takie lokale, w których padła główna wygrana, zyskują sławę i pewność, że przy kolejnej loterii przyjdzie do nich więcej klientów.