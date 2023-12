Boże Narodzenie ukazuje paradoks rzeczywistości

Franciszek, mówiąc o trudach tegoż życia, przestrzega, żeby nie uciekać od życia i nie szukać schronienia przed życiem „w strefach bezpieczeństwa, takich jak nawykowe, niekończące się powtarzanie słów i gestów, w kuszącym zatopieniu się w duchowych przeżycia wewnętrznych, czy też w źle rozumianym przekonaniu o centralnej roli liturgii. Są to pokusy, które przybierają postać wierności tradycji, ale często są nie tyle odpowiedzią na natchnienia Ducha, co reakcjami na osobisty brak satysfakcji”. Słowem papież przestrzega przed ucieczką z ziemi, z tej „łez doliny”, od realnego świata do wydumanej nadprzyrodzoności, od brzydkiego profanum do przepięknego sacrum. Przestańmy marzyć o jakimś rezerwacie, w którym Jezus trzymałby swoich przyjaciół pod strażą Michała Archanioła. Nie po to „Słowo stało się ciałem”, Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał na zawsze w świecie takim, jaki był dawniej, i w takim, jaki jest dzisiaj. Szybując poza świat, do jakiegoś nieba, które miałoby istnieć gdzieś poza granicami ciała wszechświat, grozi nam, że zaczniemy żyć urojeniami.

Franciszek w przemówieniu do bractwa Fraternità di Romena powiedział: „Życie w rzeczywistości jest zbyt krótkie, aby być samolubnym. (…) Proszę was, abyście nadal praktykowali braterską gościnność, abyście oferowali miejsce, gdzie ludzie mogą odpocząć oraz gdzie każdy może poczuć się kochanym przez Boga i poczuć się częścią powszechnego braterstwa, tego, które Ojciec zainaugurował w Jezusie i o co prosi nas Jezus, byśmy je budowali razem z Nim i z Duchem Świętym”.