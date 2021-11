Bierni wobec pandemii

Odrzucono postulat wprowadzenia paszportów covidowych, czyli utrudnień dla niezaszczepionych w korzystaniu z usług publicznych, restauracji itp. „Widzimy, jak mało skuteczne na zachodzie Europy są różne restrykcje” – argumentował premier Morawiecki, dodając, że rząd chce uniknąć „tłumnych protestów” przeciw obostrzeniom. Jednak porównanie liczby nowych zakażeń we Włoszech i Francji (fala opada) z Polską (dramatycznie wzrasta) każe postawić pytanie, co właściwie widział premier. W tych dwóch krajach wprowadzono w lecie paszporty covidowe. Zachęciło to wielu ludzi do poddania się szczepieniom, co ograniczyło rozprzestrzenianie się wirusa, a w przypadku zakażeń – liczbę ciężkich przebiegów covidu i zgonów. W Austrii, gdzie od poniedziałku funkcjonują nowe utrudnienia dla niezaszczepionych, liczba zapisów na szczepienia gwałtownie skoczyła.

„Chcemy (...) przejść przez tę falę jak najmniejszym kosztem ekonomiczno-społecznym” – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Coraz głębsze ukłony władzy w kierunku elektoratu antyszczepionkowego wydają się mieć przyczyny głównie polityczne.

