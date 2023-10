„Będzie ciężko”. Ukazał się raport o dojrzewaniu polskich chłopców

Chłopcy dużo mówią o kryzysie męskiej przyjaźni. „Pozostają na poziomie bycia kumplem, ale nikim więcej, bo jest się albo posądzonym o bycie gejem, albo wyśmianym” – piszą autorzy raportu. Wskazują przy tym, że w porównaniu do poprzednich pokoleń zmalało napięcie między nastolatkami a rodzicami. „Prawie co piąty badany deklarował, że to mama lub tata stanowi dla niego wzór. Tak wysoka pozycja rodziców może świadczyć o tym, że dziś – częściej niż̇ w pokoleniach wcześniejszych – opiekunowie traktowani są jako partnerzy do rozmów, zabaw, wspólnych gier i spędzania wolnego czasu”.

Co dziesiąty chłopiec nie akceptuje swojego wyglądu. Co czwarty jako przyczynę tego wskazuje swoją wagę. Badania nie zaskakują: źródłem stereotypów na temat wyglądu jest internet. „Na facebookach i instagramach widzi się tylko facetów napompowanych, umięśnionych, chodzących na siłownię” – mówi jeden z respondentów. Inny dodaje: „Zawsze byłem wobec siebie nadmiernie krytyczny, bo byłem pulchny i niezbyt dobry w sporcie. Media społecznościowe obnażyły moją niepewność, sprawiły, że moje kompleksy się pogłębiły”.

Tata autorytet

66 proc. badanych na pytanie, na ile zna i rozumie swoje emocje, deklaruje, że jest w kontakcie ze swoim światem wewnętrznym; co dziesiąty przyznaje, że nie rozumie uczuć. Także w tej dziedzinie można zaobserwować dokonujące się zmiany na plus. Jeden z badanych opowiedział: „Mój ojciec w trudnej sytuacji potrafił być opanowany, ale i potrafił się przy nas rozpłakać. To jest coś, co bardzo podziwiam. Myślę, że to też jest coś, czym mi imponuje. Troszczył się nie tylko o finanse czy różne codzienne sprawy, lecz także o sprawy emocjonalne. Bardzo to doceniam”.