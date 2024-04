Bartłomiej Sienkiewicz był ministrem kultury niecałe pięć miesięcy. Jak zostanie zapamiętane jego urzędowanie?

Tej dymisji należało się spodziewać, choć to osobliwy pomysł, by ministrowie nowego rządu zaledwie po kilku miesiącach pracy przenosili się do Brukseli. W przypadku Bartłomieja Sienkiewicza od początku mówiono jednak o posadzie na kilka miesięcy, w ciągu których trzeba posprzątać po rządach Zjednoczonej Prawicy.

Media i instytucje kultury

Podstawowym problemem były media publiczne i Polska Agencja Prasowa, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje minister kultury. Szybkość i stanowczość podjętych działań niejednego zaskoczyła. Obie instytucje zostały wyjęte z rąk nominatów poprzedniej władzy. Z mediów zniknęła co prawda nachalna propaganda, ale też straciły one część publiczności. Co więcej, nierozwiązany pozostaje problem ich bieżącego finansowania, przede wszystkim zaś reforma, która na nowo wyznaczy ich misję, obowiązki i sposób finansowania. Tymczasem w MKIDN nie słychać, by w tej sprawie coś się działo.