Likwidacja Polskiego Radia i TVP: sądy nie uznają wniosków. Co zrobi minister Sienkiewicz

Najważniejszym wnioskiem, jaki minister kultury i obecna większość rządząca powinni wyciągnąć z poniedziałkowej decyzji sądu rejestrowego, jest przyspieszenie prac nad docelową ustawą, regulującą sposób wyłaniania władz mediów publicznych. Jak zapowiadał premier Donald Tusk, ma ona powstać we współpracy m.in. z prezydentem, który sugerował już zgodę na powrót do decydującej roli KRRiT kosztem Rady Mediów Narodowych. Można by więc powiedzieć mu: sprawdzam. Ustawa powinna być tak sformułowana, aby żadna siła polityczna nie miała monopolu na obsadę władz mediów. Taki projekt byłby ucieczką do przodu i najbardziej propaństwowym wyjściem z pata wokół obecnej sytuacji w mediach publicznych.