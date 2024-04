Ministerstwo Kultury podjęło dyskusję na temat sytuacji rynku książki. Jakie będą dalsze kroki?

Monika Ochędowska: Ministerstwo Kultury podjęło dyskusję na temat sytuacji rynku książki. Kogo zaproszono do rozmowy?

Łukasz Zych, księgarz: Przedstawicieli księgarzy, bibliotek, niezależnych wydawnictw, a także reprezentantów Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich i Unii Literackiej – ponad dwadzieścia osób. Piątkowe spotkanie w MKiDN prowadziły ministra Joanna Scheuring-Wielgus i jej doradczyni Agata Diduszko-Zyglewska. Wszyscy zreferowaliśmy, jak postrzegamy obecną sytuację na rynku książki, i zaproponowaliśmy zmiany.

Jakie były sugestie księgarzy?

Przede wszystkim zależało nam na podkreśleniu, że nie mamy wiele czasu – co trzy dni zamykana jest w Polsce księgarnia i żeby zatrzymać ten trend, niezbędne jest jak najszybsze wprowadzenie jednolitej ceny książki, czyli takiej, która przez co najmniej pół roku, a najlepiej rok, będzie obowiązywała dla konkretnego tytułu we wszystkich punktach sprzedaży – stacjonarnych i internetowych. Ustawę o jednolitej cenie książki należy połączyć z regulacją rabatów dla dystrybutorów.