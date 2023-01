Ambasador antyku. Zmarł prof. Aleksander Krawczuk

Mam nadzieję, że Profesor odszedł spokojnie w domu, leżąc w ulubionym łożku, które było jego własnością od czasów licealnych. Nie znam nikogo innego, kto niemal całe życie przespałby w jednym łóżku.

Pod tym względem wiek XX obszedł się z Aleksandrem Krawczukiem łagodnie, choć – jak mówił sam Profesor – niewiele brakowało, by nić jego żywota Parki przecięły stosunkowo szybko, za sprawą incydentu pod krakowskim Barbakanem podczas okupacji. Wracającego z tajnych kompletów Krawczuka zaczepił pijany niemiecki oficer i zmusił pistoletem, żeby odprowadził go do domu. Cokolwiek miałoby to znaczyć. Profesora miał wówczas uwolnić z tarapatów sam Gaius Petronius Arbiter, rzymski pisarz i polityk żyjący w I wieku n.e., który do historii przeszedł głównie za sprawą wysmakowanego dziełka „Satiricon”. Jeden z bohaterów tego opowiadania, zgubiwszy się w plątaninie ulic rzymskiego miasteczka,...