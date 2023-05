Żywy ogień: czy kuchenka gazowa szkodzi

Osiemdziesiąt parę procent polskich gospodarstw domowych gotuje na gazie. W tym gospodarstwo waszego uniżonego felietonowego sługi, który – co już zostało opisane na łamach tej rubryczki – pędząc życie nieco koczownicze, za każdym razem, gdy szuka nowego lokum, upewnia się, czy aby na pewno będzie tam kuchenka z błękitnym płomykiem. Trochę z przyczyn racjonalnych – inżynier Bialetti zbudował w latach 30. swoją niemożliwą do prześcignięcia maszynkę do kawy ze zwykłego aluminium i teraz wymiana jej na wersję z odpowiednio spreparowanym pod kątem indukcji dnem to jednak spory wydatek.

Trochę zaś z powodu atawistycznego przywiązania do ognia, do tego widomego i groźnego znaku, że każdy posiłek, choćby to było jajko na twardo posypane solą, jest wynikiem ryzykownej gry z okiełznanym żywiołem. Z tego przecież powodu, a nie z zamiłowania do towarzystwa podpitych ludzi na zafajdanym...