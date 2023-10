Wszystkie sobowtóry prezydenta Rosji. Ilu jest Putinów?

Wywołało to wówczas szok. PotemPutin przyzwyczaił publiczność do perio-dycznych zmian w wyglądzie, a każde wystąpienie i zdjęcie były uważnie oglądane przez speców od chirurgii plastycznej. Indagowani przez media, analizowali oni, jakim zabiegom prezydent się poddaje: botoks, implanty kości twarzy, korekta powiek itd. Jeśli porównać jego zdjęcia z pierwszej dekady rządów – gdy twarz miał pociągłą, oczy wyłupiaste i liczne zmarszczki mimiczne – z obecnymi, na których oblicze jest nienaturalnie zaokrąglone, skóra naciągnięta, a okolice oczu wyrównane skalpelem, można nabrać wątpliwości, czy to ta sama osoba.

I może właśnie o to chodzi: chirurgicznie korygowane zmiany w wyglądzie można by uznać za część operacji mylenia śladów i wyprowadzania w pole tych, którzy pragną dotrzeć do jądra kremlowskiej ciemności i wyjaśnić, kto tak naprawdę rządzi Rosją. Skoro zmienia się oryginał (nie tylko naturalnie, z wiekiem, ale też pod wpływem zabiegów chirurgii plastycznej), to łatwiej „zrobić” podróbkę.

Udmurt, Młody, Mówiący

Latem 2011 r. Putin odwiedził obóz szkoleniowy kremlowskiej młodzieżówki nad jeziorem Seliger. Obecny na spotkaniu mężczyzna miał opuchniętą twarz. Gdy się uśmiechał, sztywne i masywne policzki podjeżdżały mu do góry, skośne oczy znikały w fałdach. Dokumentujący zmiany w wyglądzie prezydenta komentatorzy nazwali to jego wcielenie Udmurtem (nawiązując do ugrofińskiego ludu Udmurtów, mającego swoją autonomiczną republikę w ramach Federacji Rosyjskiej).

Może to jednak nie był dubler, tylko Putin po kolejnej operacji plastycznej, o których przecież służba prasowa Kremla nie informuje. Władimir Władimirowicz pracował wtedy nad wariantami przedłużenia swojej władzy (formalnie przez jedną kadencję był premierem, po czym w 2012 r. wrócił na fotel prezydenta) i flirt z młodzieżą miał pokazać go społeczeństwu jako pełnego werwy młodego człowieka (miał wtedy 58 lat), który jest w stanie jeszcze długo sprawować rządy. Odmładzające zabiegi wpisywały się w ten scenariusz.

Zwolennicy teorii spiskowych stworzyli całą listę sobowtórów Putina. Poza Udmurtem, który miałby zastępować prezydenta w imprezach na powietrzu, znalazł się na niej człowiek wyraźnie młodszy od Putina. Otrzymał kryptonim Młody. Jest bardzo podobny do oryginału, odgrywa rolę „konia roboczego”, występując przy różnych mniej ważnych protokolarnych okazjach. Zwłaszcza takich, które nie wymagają zabierania głosu.

Bo głos, jak twierdzą znawcy materii, najtrudniej jest podrobić. Dlatego kremlowscy magowie odpowiadający za odcinek sobowtórów przygotowali, jak głosi jedna z teorii, dublera, któremu nadano pseudonim Goworun (Mówiący).

Abstynent z kieliszkiem

Ale to nie wszystko. Duplikat prezydenta przydaje się przy różnych innych okolicznościach, np. na bankietach. Jest więc i Bankietowy: wersja, która bywa na kremlowskich przyjęciach. Choć Putin ma opinię abstynenta, Bankietowy pozwala sobie na wychylanie toastów.

W grudniu 2022 r. na Kremlu zorganizowano spotkanie z uczestnikami „operacji specjalnej”, podczas którego Putin wręczał gwiazdy Bohatera Rosji. Po oficjalnej części odbył się raut. Kamera telewizyjna towarzyszyła prezydentowi, gdy z kieliszkiem w dłoni stał otoczony wianuszkiem wojskowych. Z jedną ręką w kieszeni, tłumaczył zgromadzonym, że Rosja ma prawo do ataków na ukraińską infrastrukturę krytyczną, gdyż jest to „sprawiedliwy” odwet za dywersję na moście Krymskim, do jakiej doszło dwa miesiące wcześniej.

Publiczne przyznanie się do popełniania zbrodni wojennych Putin wygłosił na luzie, niedbale wymachując kieliszkiem na prawo i lewo. W mediach społecznościowych odbyła się potem dyskusja: czy to był prawdziwy Putin, zwykle starannie kontrolujący swoje gesty i słowa, czy roztrzepany Bankietowy?

„Nie, nie mam sobowtórów”

Oficjalnie na Kremlu nie ma żadnych dublerów. Specjaliści podnoszą, że na całym świecie służby ochraniające polityków stosują taki trik: do samochodu oznaczonego jako prezydencki wsiada osoba podobna do danego polityka, podczas gdy sam prezydent podróżuje innym pojazdem. Dlatego służby poszukują dublerów. Potwierdzenia, że prezydent Rosji korzysta z takich rozwiązań, służba prasowa nie wydała.

Za to pojawiające się regularnie pytania o sobowtórów musiały Putina na tyle wyprowadzać z równowagi, że zdecydował się dać temu odpór. W wywiadzie, którego w lutym 2020 r. udzielił agencji TASS, zapewnił, że nigdy nie miał sobowtórów. „Zrezygnowałem z takiego rozwiązania. To było jeszcze w najcięższych czasach walki z terroryzmem, na początku dekady lat dwutysięcznych”.

Dziennikarz prowadzący rozmowę podpowiadał, że obecność klona byłaby uzasadniona w sytuacjach niebezpiecznych. Ale Putin pokręcił głową, dając do zrozumienia, że nie chciał, aby ktokolwiek nadstawiał za niego karku. Kreml konsekwentnie trzyma się tej kanonicznej wersji: Putin jest prawdziwy, a insynuacje na temat dublerów to teorie spiskowe, nic więcej.

Czas samoizolacji

Jednak od tego wywiadu minął jakiś czas i zdarzyło się kilka sytuacji, w których trudno stuprocentowo wykluczyć udział sobowtóra.

Zacznijmy od tego, że wielkie zmiany w zwyczajach Putina wprowadziła pandemia. Odciął się od świata, schronił w przerobionej na twierdzę rezydencji pod Moskwą. Tak chętny niegdyś do pokazywania się wśród ludzi, zrezygnował nawet z zademonstrowania społeczeństwu, że zaszczepił się rekomendowaną przez władze rosyjską szczepionką; ograniczono się do komunikatu.